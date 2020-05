Facebook koopt animatieplatform Giphy voor 400 miljoen dollar

Giphy, de Amerikaanse zoekmachine voor GIF-bestanden, komt in handen van Facebook. De techreus heeft vrijdag bekendgemaakt Giphy in te lijven en onderdeel te maken van Instagram. Volgens nieuwswebsite Axios is er 400 miljoen dollar (370 miljoen euro) met de overname gemoeid.

De koop van Giphy was volgens Facebook een logische stap omdat de helft van de bezoekersstroom van de website er via Facebook, WhatsApp of Instagram terechtkomt. Door Giphy en Instagram samen te voegen, hoopt Facebook het voor gebruikers makkelijker te maken GIF-bestanden en zogenoemde stickers te vinden en gebruiken.

Het lijkt er niet op dat Facebook grote veranderingen wil doorvoeren op de site van Giphy. „Mensen kunnen nog steeds GIF’jes uploaden, ontwikkelaars en partners zullen dezelfde toegang behouden en de creatieve gebruikers van Giphy kunnen nog steeds content maken” staat in het persbericht. Giphy schrijft in een verklaring dat „de reikwijdte van onze missie groter is, maar het doel blijft hetzelfde”.

700 miljoen gebruikers

Giphy werd in 2013 opgericht in New York en was een van de eerste platforms waar GIF-bestanden op worden gedeeld. Inmiddels is het platform gelinkt aan alle grote sociale media zoals Facebook, Twitter, SnapChat en TikTok en heeft de website dagelijks meer dan 700 miljoen bezoekers.

GIF’jes (de afkorting staat voor Graphics Interchange Format) zijn korte filmpjes of animaties die eindeloos opnieuw afspelen. In het verleden werden ze vooral gebruikt om websites op te leuken, tegenwoordig zijn ze vooral geliefd bij socialmediagebruikers om emoties mee uit te drukken.

Giphy kondigde het nieuws aan met een GIF’je.