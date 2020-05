Dit kun je nu doen met het geld dat je anders uit zou geven aan etentjes en reisjes

Nederlandse consumenten geven in deze tijd veel minder geld uit dan normaal. Gemiddeld was de consumptie in de eerste maand van de ‘intelligente lockdown’ 13 procent lager dan in dezelfde periode het jaar ervoor, tijdens de Paasdagen was dat zelfs 22 procent, volgens onderzoek van ABN Amro.

De afgelopen twee maanden moesten mensen alle uitjes die geld kosten schrappen. Nu kunnen ze weer naar de kapper, binnenkort misschien een keer naar een terrasje, een museum of schouwburg, maar geldverslindende reisjes, festivals en de sportschool zitten er voorlopig niet in.

Dat kan een flinke besparing opleveren. Deze ‘meevaller’ valt in het niet bij het financiële nadeel dat bijvoorbeeld zzp’ers ondervinden die door de coronacrisis hun opdrachten zien opdrogen, of werknemers die ontslagen zijn. Maar er zijn ook mensen die nog weinig te vrezen hebben en dat geld overhouden. Wat doe je ermee?

Elke maand een beetje beleggen

Als je half maart de ingeving had gehad om 1.000 euro te beleggen in beursindex AEX, dan zou je nu zo’n 250 euro winst kunnen cashen. Snel verdiend. Stel dat het herstel doorzet, dan kun je nog eens een bedrag verdienen.

Snel instappen met je spaargeld dus maar? Dat is link, want die verdere stijging van de aandelenkoersen is verre van zeker. Veiliger is het om periodiek te beleggen. Dat voelt als sparen: je steekt elke maand automatisch hetzelfde bedrag in beleggingsfondsen of goedkope indextrackers die beursindices volgen in Nederland, Europa of wereldwijd. Deze aanpak beperkt het risico van instappen op het verkeerde moment. Het werkt zo: in een periode van dalende koersen krijg je voor dat vaste bedrag meer aandelen. Zijn de koersen gestegen en de aandelen dus duurder geworden, dan koop je er automatisch ook minder van.

Periodiek beleggen kan bij veel partijen, zoals de grootbanken, BinckBank, Meesman en Triodos Bank. Beleggingstrainer Peter Siks van BinckBank wijst erop dat het wel iets voor de langere termijn is. Het levert weinig op als je na een paar maanden alweer stopt. Een optie is om in de maanden waarin je geld overhebt een flink bedrag in te leggen en daarna, als er weer meer geld opgaat aan uitjes, de maandelijkse inleg te verlagen.