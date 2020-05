Defensiebond: leiding handelde niet adequaat bij melding zedendelict op marineschip

De bond van defensiepersoneel, de ACOM, vindt dat er door de leiding op het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman niet adequaat is gereageerd op de zedenincidenten die daar recent zouden hebben plaatsgevonden. De bond vindt dat de officier tegen wie dit weekend aangifte werd gedaan direct van boord had moeten worden gehaald.

„Volgens de leiding was de officier een belangrijke functionaris in het kader van de inzet in het gebied. Daardoor kon hij aan boord blijven”, zegt vakbondsvoorzitter Jan Kropf vrijdag. De betrokkene zou volgens hem uiteindelijk onder „druk van de media” gevraagd hebben of hij het schip mocht verlaten.

De militaire leiding heeft hiermee een verkeerd signaal afgegeven, vindt Kropf. „Er is defensiebreed al een hoge drempel om een melding te doen en er heerst een cultuur waarbij de leidinggevende invloed heeft op de carrière”, zegt hij. „En doordat er een gezagsverhouding was en de leiding ervoor koos de officier aan boord te houden, is het signaal: het is niet nuttig om een melding te doen.”

Afgelopen weekend zou er een zedenincident hebben plaatsgevonden aan boord van de Karel Doorman. Een matroos die door een mannelijke officier zou zijn aangerand, deed aangifte. Toen twee marechaussees aan boord kwamen om de zaak te onderzoeken, besloten twee andere matrozen ook aangifte te doen. Kropf noemt het „tekenend” dat de twee anderen zich ook later meldden toen de marechaussee aan boord kwam. „Er zijn ongetwijfeld redenen geweest waardoor mensen het niet hebben durven melden. Het is niet een opzichzelfstaand incident, het waren er drie in een periode.”

Twee jaar geleden concludeerde de commissie-Giebels al dat door de loyale defensiecultuur de bereidheid om misstanden te melden laag is.