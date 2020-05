Italië gooit grenzen op 3 juni weer open

Tweede steunpakket Curaçao, Aruba en Sint-Maarten komt met strengere voorwaarden Curaçao, Aruba en Sint-Maarten moeten aan strenge eisen voldoen, willen zij een tweede pakket aan financiële steunmaatregelen ontvangen. Tijdens de Rijksministerraad vrijdag werd geen akkoord over het steunpakket bereikt, volgens de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath omdat Nederland „onrealistische eisen” aan de steun verbindt. Dat zei hij vrijdag tijdens een persconferentie. Ook stelde hij „geen loopjongen” te zijn van de Nederlandse overheid. In een brief die staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA) woensdag aan de Rijksministerraad stuurde, in handen van de NOS, blijkt dat het kabinet onder meer eisen stelt aan het salaris van politici en ambtenaren op de eilanden. Zo zouden ministers en statenleden op de eilanden een kwart van hun arbeidsvoorwaarden in moeten leveren. Van ambtenaren en medewerkers van overheidsbedrijven wordt 12,5 procent van het salaris verlangd. Ook verwacht het kabinet van Curaçao transparantie van de financiële sector en overheidsbedrijven. In Sint-Maarten moeten de eerder afgesproken pensioenhervormingen daadwerkelijk doorgevoerd worden. In totaal zou het gaan om een steunpakket van 370 miljoen euro, tot eind juni zou lopen. Begin juli praat de Rijksministerraad opnieuw over steun aan de eilanden, maar dan voor de langere termijn. Lees ook deze analyse over de gevolgen van het virus in Curaçao van correspondent Nina Jurna: Voor Curaçao is het coronavirus een klap te veel

Air Canada ontslaat meer dan de helft van personeel De Canadese luchtvaartmaatschappij Air Canada gaat vanwege de coronacrisis zo'n 20.000 banen schrappen, meldt persbureau Reuters. Dat is meer dan de helft van al het personeel. Het bedrijf is in gesprek met de vakbonden over het massaontslag en wil de maatregelen per 7 juni hebben doorgevoerd. Air Canada is de grootste luchtvaartmaatschappij van Canada. Op het moment vliegen ze op vijf procent van de capaciteit, wat ze later dit jaar hopen te verhogen tot 25 procent. „Helaas is de harde werkelijkheid van vandaag dat we voor minstens drie jaar aanzienlijk kleiner zullen zijn”, staat in een memo aan het personeel, die in handen is van CBS News. Foto Justin Lane/EPA De beslissing om meer dan de helft van het personeel te ontslaan is volgens de bedrijfsleiding genomen na „een fundamenteel onderzoek naar wat we moeten doen om met succes uit deze crisis te komen en onze luchtvaartmaatschappij weer opnieuw op te bouwen”.

Thuiszittende Amerikaanse politici mogen collega's voor hen laten stemmen Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden staat vanwege de coronacrisis stemmen bij volmacht toe. Een voorstel van de Democraten voor een wijziging van de regels, waardoor een politicus die noodgedwongen thuiszit een collega mag laten stemmen, werd met 217 stemmen voor en 189 tegen aangenomen. Tot nu toe moesten leden van het Huis van Afgevaardigden fysiek aanwezig zijn om te kunnen stemmen, maar veel van hen zijn vanwege de coronapandemie aan huis gekluisterd. Met de regelwijziging is het voortaan ook mogelijk virtuele commissiezittingen te houden. De Republikeinse tegenstemmers vinden dat de maatregelen om bij volmacht te stemmen en op afstand te vergaderen indruisen tegen de grondwet. Het Huis van Afgevaardigden nam vrijdag ook een door de Democraten ingediende wet aan die voor 3.000 miljard dollar aan staatssteun regelt voor de Amerikaanse economie. Dit steunpakket strandt hoogstwaarschijnlijk wel in de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Zij spreken van een „socialistisch weggevertje”. President Donald Trump heeft aangekondigd desnoods zijn veto uit te spreken over de wet, als die op zijn tafel belandt. In de Verenigde Staten zijn het afgelopen etmaal 1.680 coronadoden geregistreerd. Ook werden 26.396 nieuwe besmettingen vastgesteld, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. In totaal zijn er nu 87.493 meldingen gedaan van sterfgevallen als gevolg van van het longvirus, verreweg het hoogste aantal wereldwijd.

Brazilië meldt opnieuw recordaantal nieuwe besmettingen Voor de derde dag op rij is een recordaantal nieuwe besmettingen geregistreerd. Het afgelopen etmaal zijn volgens de autoriteiten 15.305 nieuwe gevallen vastgesteld. Daarmee komt het totaal aantal bevestigde besmettingen op ruim 218.000. Brazilië is het zwaarst getroffen land van Latijns-Amerika en zag het officiële dodental het afgelopen etmaal met 824 oplopen, tot ongeveer 14.800 in totaal. Vrijdag diende minister Nelson Teich van Volksgezondheid zijn ontslag in. Hij was nog geen maand in functie. Bekend was dat hij het niet eens is met het coronabeleid van president Jair Bolsonaro, maar een directe aanleiding voor zijn vertrek gaf hij niet: „Het leven bestaat uit keuzes, en ik heb gekozen te vertrekken. Ik heb mijn best gedaan.” De opgestapte minister Nelson Teich van Volksgezondheid Foto Joedson Alves/EPA Volgens de Braziliaanse krant O Globo draaide het laatste conflict tussen Teich en Bolsonaro om de behandeling van patiënten met het malariamedicijn chloroquine. En Bloomberg meldt dat hij ook de continue aanvaringen tussen de president en gouverneurs en burgemeesters zat was. Bolsonaro wuift de ernst van de uitbraak van het coronavirus nog altijd weg en is bang dat alle lockdownmaatregelen veel te veel schade toebrengen aan de economie. Vorige maand ontsloeg president Bolsonaro de populaire voorganger van Teich, Luiz Henrique Mandetta, omdat hij steeds met hem overhoop lag over de aanpak van de coronacrisis.

Italië gooit grenzen op 3 juni weer open Vanaf 3 juni staat Italië weer reizen van en naar het buitenland toe. Ook mogen Italianen vanaf dan weer door het hele land reizen, heeft de regering volgens Reuters besloten. Daarmee hoopt Italië het komende vakantieseizoen nog enigszins te redden. Italië was op 10 maart het eerste Europese land dat strenge nationale lockdownmaatregelen nam, maar is intussen begonnen deze te versoepelen. Vanaf maandag mogen de meeste bedrijven, winkels, musea bibliotheken en kerken weer open. En sinds begin mei mochten Italianen alweer op bezoek bij familie en buiten sporten. Bij het openen van de grenzen zijn de Italianen uiteraard wel afhankelijk van het beleid van omringende landen. Zo heeft buurland Frankrijk bijvoorbeeld al laten doorschemeren komend hoogseizoen geen buitenlanders toe te laten. De Europese Commissie heeft opgeroepen de buitengrenzen van de EU nog tot 15 juni gesloten te houden. Nederland gaf daar vrijdag gehoor aan. Italië is na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië qua absolute dodental het zwaarst getroffen land ter wereld. Volgens de officiële cijfers overleden meer dan 31.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Vooral in het noorden van het land overleden relatief veel mensen aan Covid-19.

CNV: Ruim half miljoen werknemers krijgt geen vakantiegeld Meer dan een half miljoen Nederlanders krijgen vanwege de coronacrisis geen vakantiegeld van hun werkgever, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. CNV-voorzitter Piet Fortuin toont zich daar verbolgen over, omdat vakantiegeld een wettelijk recht is. „We begrijpen dat veel ondernemers in zwaar weer verkeren. Maar het eenzijdig inhouden van het vakantiegeld kan niet zomaar. Zeker niet omdat veel ondernemers nu overheidssteun krijgen om de salarissen door te betalen”, aldus Fortuin. CNV-voorzitter Piet Fortuin Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP De vakbond lanceert daarom het Meldpunt Vakantiegeld, waar werknemers zich kunnen melden die hun vakantiegeld slechts deels of helemaal niet uitgekeerd krijgen. CNV belooft in gesprek te gaan met bedrijven die geen vakantiegeld uitbetalen en stapt mogelijk naar de rechter als dat niks oplevert, zegt Fortuin. „Zeker bij bedrijven waar er geen sprake van omzetverlies blijkt te zijn, of een andere gegronde reden om het vakantiegeld uit te stellen. Dan gaan we over tot steviger middelen”. Lees hier over het polderoverleg tussen FNV en VNO-NCW tijdens de coronacrisis:‘Wij begrijpen elkaar: ook als we er niet uitkomen’

Kredietbeoordelaar S&P houdt volste vertrouwen in Nederland Kredietbeoordelaar S&P Global handhaaft de AAA-status van Nederland, de hoogst mogelijke categorie voor de veiligheid van leningen. Volgens S&P zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse staat, ondanks de economische krimp van 6,7 procent die dit jaar wordt verwacht, nog altijd stabiel. De kredietbeoordelaar denkt dat er genoeg ruimte is in de begroting voor steunpakketten tijdens de coronacrisis, zonder dat de Nederlandse kredietwaardigheid daardoor wordt aangetast. Dat vertrouwen komt ook voort uit het feit dat Nederland een open en concurrerende economie heeft en er altijd veel begrotingsdiscipline is. Voor Frankrijk ziet het er volgens een andere toonaangevende kredietbeoordelaar somberder uit. Ratingbureau Fitch verlaagde de financiële vooruitzichten van het land vrijdag van stabiel naar negatief. De kans is groot dat daardoor de huidige AA-status ook wordt afgewaardeerd. Volgens Fitch gaan de enorme extra uitgaven in combinatie met de economische stilstand de toch al forse schuldenlast flink verhogen. Frankrijk gaat er zelf van uit dat de overheidsschuld dit jaar op 115 procent van het bruto binnenlands product uit gaat komen.