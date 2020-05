Het bovenklasse familiegeluk lacht ons toe

Voor vertrekhal drie van Eindhoven Airport staat een diva. Gouden trenchcoat, Jackie O-zonnebril, geföhnd haar, Chanel-tas in de hand. Je ziet haar zo het vliegtuig instappen, bestemming Parijs of Saint-Tropez.

Lonneke Nooteboom: Style Your Life. Uitgeverij Kosmos, 176 pagina’s, €24,99

Zie: het associëren begint al. Laat dat nou net het succes verklaren van types als Lonneke Nooteboom, de vrouw op deze foto, in haar pas verschenen boek Style Your Life. Het gaat hier om wat in het Engels zo mooi aspirational lifestyle heet – een leefstijl die je aanspreekt maar die nét buiten bereik ligt. In dit geval gaat het dan om een leven vol Bourgondische, zuidelijke mode en luxe, gretig gevolgd door 130.000 paar ogen op Instagram.

Nooteboom (48) komt uit de Brabantse textiel-elite. Vader had een productiebedrijf, oom was inkoper, haar man is telg uit een bekende kledingfamilie. Ze was vastbesloten het in die wereld te maken, lees je in het boek: als twintiger kroop ze onder de beveiligingspoortjes door van het Amsterdamse World Fashion Center en klopte aan op elke deur die ze tegenkwam. De sollicitatiestrategie werkte: ze verliet het pand met een baan op zak.

Na een carrière achter de schermen bouwde Nooteboom tien jaar geleden op sociale media een succesvol imperium op. Haar Facebookpagina, met zes nieuwe modefoto’s per dag, werd later uitgebreid met een blog en Instagram. Ze werd stylist van John Ewbank (tekstschrijver van Marco Borsato), was te zien bij RTL’s Koffietijd en kwam in de cirkels terecht van BN’er-kapper Leco van Zadelhoff.

In het boek lacht het bovenklasse familiegeluk je toe, beschreven met veel uitroeptekens, hahaha’s en mega’s. Je leest over een leven vol meidentripjes, een cruise naar Dubai, sporten met de personal trainer, een tweede huisje in Spanje, een au-pair, op reis gaan in een kasjmier joggingbroek. Samen met haar man is Nooteboom „echt een topteam”.

Dan de kurk waarop de zaak drijft: kleding. De stijl die Nooteboom propageert is niet per se vooruitstrevend – het is de glamoureuze, trendy en generieke kledingstijl die je tegenkomt in de chiquere winkelstraten van Antwerpen en Amsterdam. Denk aan leren leggings, kleurige jurken, Chanel-tasjes, blazers, hakken, sneakers. Nooteboom vindt het belangrijk dat kleding je laat „stralen” en dat je er „geweldig” uitziet. Haar advies is een opvallend kledingstuk (‘key piece’) te combineren met een rustiger basis.

Op het gebied van body positivity kan het boek een inhaalslag gebruiken

Het boek kan een inhaalslag gebruiken op het gebied van body positivity. Als ze tijdens haar zwangerschap aankomt is Nooteboom een „olifant”, ze is bang voor een „ouwe kop” op de foto, beschrijft disciplinerende diëten en beautyrituelen. Waarom denk je, want verder kunnen een hoop mensen leren van haar boodschap veel kleur te dragen, op elke leeftijd.

Maar in Nootebooms universum zijn door de tijd ingehaalde ideeën over vrouwelijke schoonheid niet iets om lang bij stil te staan. Want „heel veel slapen, sporten, werken, lieve mensen om [mij] heen, heel gezond eten en heel veel wijn drinken, daar word ik gelukkig van”.

Reacties: boeken@nrc.nl

16 mei 2020