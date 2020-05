Wie was deze in de Prinsengracht verdronken Rus?

„Baantjer meets Stieg Larsson” – zo presenteert uitgever The House of Books het thrillerdebuut van Hans Faber (1967). De Rus is het eerste deel van thrillerserie met in de hoofdrol misdaadverslaggever Vince van Zandt. Deel 2, De minister, verschijnt in het najaar.

De karakterisering van de uitgeverij is zo gek nog niet. Baantjer-elementen in De Rus zijn de onvervalste Mokumse gein en de bijrol voor autopsie en het mortuarium. Van Zandt (met dt) lijkt ook op De Cock: net als de inspecteur ruziet de journalist met zijn baas, de hoofdredacteur van de populaire ochtendkrant De Stem van Nederland.

Naast een journalist in een hoofdrol, heeft Faber met Larsson een voorkeur gemeen voor actuele maatschappelijke onderwerpen, in zijn geval: belastingontduiking en witwasserij.

In De Rus laat Van Zandt het strafproces tegen drugsbaas de Olifant in de steek, als hij in Het Parool een berichtje leest over een in de Prinsengracht verdronken Rus. Zijn hoofdredacteur ziet er niets in, maar Van Zandt gaat op onderzoek uit, waarbij ook een rol is weggelegd voor Carla, de healer die hij regelmatig bezoekt. Als hij de identiteit van de Rus heeft achterhaald, blijkt dat buitengewoon machtige mensen willen dat het onderzoek stopt.

Nichtje Anne

Faber, oud-journalist, is copywriter en eigenaar van een communicatiebureau. Hij voltooide De Rus drie jaar geleden al. Het manuscript verdween weer in een la, toen zijn nichtje Anne op 29 september 2017 verdween. De studente werd dertien dagen later, verkracht en vermoord teruggevonden, op aanwijzing van de dader, zedendelinquent Michael P. Over de speurtocht naar zijn nichtje publiceerde Faber vorig jaar Anne. Kroniek van een zoektocht.

Fabers vaardigheden als journalist en copywriter zijn aan De Rus af te lezen. Het is een opvallend vlot geschreven boek. Ook etaleert hij met regelmaat zijn kennis over de journalistieke wereld. „We bedrijven hier géén wetenschap”, zegt de hoofdredacteur van De Stem van Nederland, een krant die veel weg heeft van De Telegraaf, tegen een groep stagiairs van de Erasmus Universiteit. Een voetbalverslag moet direct na het laatste fluitsignaal online staan en de volgende morgen in de krant. „Een briljant wedstrijdverslag 24 uur later leest geen hond. Op de lezers van NRC Handelsblad na dan.”

Lees ook: Deze loeispannende thriller is de misdaadroman van het jaar

De Rus is een onderhoudend hutspotje van feiten en fictie, van echte en fictieve personen. Een beetje irritant is dat ervaren Van Zandt zijn oren zo laat hangen naar een paranormale genezer. Ook de al te gekunstelde plot maakt De Rus net een snippertje te Baantjer: een beetje kneuterig.



Hans Faber: De Rus. The House of Books, 368 blz., €21,99 De Rus. The House of Books, 368 blz., €21,99 ●●●●●