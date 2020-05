‘Als hij de afwas doet, kan ik al niet opnemen’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Roosmarijn: „Ik weet nog dat ik tijdens mijn middelbareschooltijd vertelde dat ik naar het conservatorium wilde. Iedereen zei: zou je dat wel doen? Ik dacht: ja, nou en. Ik wil dit gewoon. Ik ben inmiddels altviolist, treed op in het theater, en ik schrijf mijn eigen muziek.”

Juriaan: „Je hebt laatst je eerste EP uitgebracht, bij een Duits label.”

Roosmarijn: „Ik had een boel voorstellingen gepland staan in het theater, die gaan nu niet door. En ik geef normaal een halve dag in de week muziekles op een basisschool. Het enige vaste dat ik heb.”

Juriaan: „Bij mij valt er door corona niets weg. Ik heb een parttime vaste aanstelling als theaterleraar op een mbo-artiestenopleiding in Den Bosch. Daarnaast ben ik als freelancer bezig met twee schrijfprojecten. Eentje voor een theatervoorstelling, de ander voor een artistiek onderzoeksproject.

„Het was altijd mijn droom om parttime leraar te worden, en deels te freewheelen. Als freelancer ben ik nog wel aan het zoeken hoe ik werk kan doen dat wat dichterbij mezelf ligt. Ik heb de neiging me een beetje te laten leiden door anderen. Het onderwijs geef ik nu op afstand. Er gaat een wereld voor me open.”

Roosmarijn: „Toen ik niet meer kon optreden, heb ik het wel moeilijk gehad. Aan de ene kant had ik tijd om aan mijn eigen nummers te werken, maar de eerste weken voelde ik heel veel druk. Ik zag artiesten om me heen allemaal quarantainefilmpjes maken en dingen produceren. Nu moet ik ook iets doen, dacht ik.”

Juriaan: „Ik weet nog dat je op een gegeven moment al vier weken geen afspraak meer had gehad. Die hele tijd heb je zelf moeten invullen. Toen corona uitbrak, heb ik heel mijn agenda leeggehaald, en voelde ik juist een last van mijn schouders vallen. Lekker.”

Roosmarijn: „Ik ben helemaal niet zo iemand die heel vaak uitgaat of eruit moet, maar ik merk dat het helpt voor mijn inspiratie om naar buiten te gaan, mensen te ontmoeten. Voor jou is het goed, die rust. Omdat je je altijd veel op je hals haalt.”

In het kort Roosmarijn Tuenter (26) en Juriaan Achthoven (30) wonen samen met kat Tod (5) in een appartement in Arnhem. Roosmarijn rondde het conservatorium in Utrecht af, en is nu altvioliste en singer-songwriter. Ze treedt vaak op in theaters en werkt aan een eigen album. Juriaan deed een opleiding tot theaterdocent, studeerde aan een internationale theaterschool Jacques Lecoq in Parijs, en deed een master contemporary theater, dance and dramaturgy in Utrecht. Hij geeft theatertheorielessen op een mbo-school in Den Bosch en werkt als freelance schrijver.

Chinese lichaamsoefening

Roosmarijn: „Ik heb nu wel een routine gevonden, en heb voor mezelf een paar doelen gesteld. Ik wil iedere dag muziek maken. Iets lezen. Naar buiten. En sporten, of yoga. En ik wil niet veel op mijn mobiel zitten. Dat is erg gevaarlijk voor mij. Als ik aan het schrijven ben en het lukt even niet, ligt die mobiel daar en dan ga ik weer daarop zitten kijken.”

Juriaan: „Ik sta op om tien over zeven, dan sjok ik naar de keuken om een glas water te drinken en zorg ik dat ik om half acht in de woonkamer sta voor de computer, om chi neng te doen, een soort Chinese lichaamsoefening. Keilekker om de dag mee te beginnen. Dan ga ik daarna naar mijn atelier buiten de stad.”

Roosmarijn: „Als de wekker gaat, blijf ik wat langer in bed liggen met mijn kat. Dat halfuurtje is mijn ultieme heilige moment van de dag. Als Juriaan klaar is met zijn les, gaan we samen ontbijten. Ik heb heel veel nummers liggen, iedere dag probeer ik aan een van die nummers verder te werken. Ik neem thuis demo’s op, ook met gitaar, mandoline, piano.”

Juriaan: „Mijn atelier is een oud bedrijfspand, met een bureau, een zithoekje, een yogamat, en mijn boeken. Ik geef mijn lessen nu daar. Het is fijner voor Roos dat ik dat niet allemaal thuis doe.”

Roosmarijn: „Als hij de afwas doet, kan ik al niet opnemen. Dat hoor je erdoorheen.”

Tinder

Juriaan: „We hebben elkaar via Tinder leren kennen.”

Roosmarijn: „Wat zei ik ook alweer, dat ik blij werd van je foto. Toen begonnen we best snel serieus te praten. Dat is bijna drie jaar geleden.”

Juriaan: „Ik vond haar zo lief en zacht. Ik voelde me instant op mijn gemak.”

Roosmarijn: „Ik vond hem juist heel eigenzinnig. Als ik met iemand samen zou zijn die heel rustig en stil is, zou dat niet goed werken. En waar hij veel nadenkt, doe ik alles op gevoel, intuïtie. Ik vind onze samenwerking heel verrijkend. Als ik een nieuw nummer aan hem laat horen, kijkt hij ernaar als een dramaturg of regisseur, niet als een muzikant.”

Juriaan: „Soms denk ik weleens dat zij beter aanvoelt wat ik voel dan ik. Ook met betrekking tot mijn werk.”

Op elkaars lip

Roosmarijn: „Sinds Kerst wonen we samen. Jij moest je huis uit in Utrecht.”

Juriaan: „Toen heb ik de sprong gewaagd om naar Arnhem te komen.”

Roosmarijn: „Ik ben hier gaan wonen toen ik een paar maanden aan ArtEZ studeerde, nog voor mijn conservatoriumopleiding. Ik ben altijd gebleven, ook toen ik in Utrecht ging studeren. We hebben twee kamers, met een schuifdeur in het midden, zodat we die kunnen dichtschuiven.”

Juriaan: „En een mooie houten vloer, een hoog plafond, een klein balkonnetje. De ruimte is redelijk klein. Daarom heb ik het atelier, dan heb ik voor mijn gevoel ook mijn eigen ruimte. Binnenkort krijgen we de ruimte hierboven erbij, dan ga ik dat opzeggen. We hebben dan uiteindelijk een klein half jaar met zijn tweeën in een eenpersoonsappartement geleefd.”

Roosmarijn: „We hebben het goed gered, als ik er zo naar terugkijk. Ook nog tijdens corona. Doordat we hiervoor hadden geoefend om niet altijd alles samen te doen, kunnen we heel goed ons eigen ding doen. Ook als we op elkaars lip zitten.”

Hoe doen zij het? Vervoer Ze lopen, fietsen of gebruiken openbaar vervoer. Een autootje hoeft voorlopig niet. Juriaan: „Het liefst zou ik een camper kopen.” Vakantie Roosmarijn en Juriaan zijn afgelopen zomer gaan ‘woofen’ (working on organic farms) op een ecologische boerderij in Noorwegen. Roosmarijn: „Een soort tijdelijke gemeenschap, waar je deel van uitmaakt.” Voor zo’n vijf uur werk per dag kregen ze kost en inwoning, de rest was vrije tijd voor een fijne vakantie. Sporten Roosmarijn en Juriaan beoefenen allebei yoga, en ze lopen samen hard. Juriaan begint zijn dag altijd met chi neng, een soort tai chi. Koken Het stel vindt het heel leuk om te koken, en hun eten echt mooi te maken. Juriaan: „Een oude docent van me zei ooit: je kunt geen kunst maken als je niet ook kan koken.” Bedtijd Roosmarijn en Juriaan gaan om half elf naar bed. Roosmarijn: „Heel burgerlijk. Maar we werken allebei heel goed in de ochtend, dus vinden we het fijn om een beetje op tijd naar bed te gaan.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 mei 2020