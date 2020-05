Wéér gaan de ruiten van HaCarmel aan diggelen – op klaarlichte dag

De glasscherven liggen nog op de vloer, het raam is nog niet gerepareerd. In de Israëlische vlag zit een stevig brandgat, plus bloedvlekken. „Dit neem ik hem het meest kwalijk”, zegt Daniël Bar-On. „Als die vlag echt in de hens was gegaan, was hier binnen de kortste keren een flinke brand ontstaan. Misschien ook wel bij de bovenburen.”

Opnieuw is het raak. Voor de vierde keer in tweeënhalf jaar tijd werd koosjer restaurant HaCarmel in Amsterdam-Zuid vorige week vrijdag aangevallen: de ruiten werden ingeslagen, de Israëlische vlag naar buiten getrokken en in de fik gestoken. Op klaarlichte dag.

De verdachte is Saleh A., de Palestijns-Syrische vluchteling die eind 2017 een vergelijkbare aanval pleegde op het restaurant – en daarvoor veroordeeld werd tot zes weken cel. Hij werd op heterdaad betrapt door de politie. In de periode tussen Salehs eerste en tweede agressiedaad werden de ruiten van HaCarmel nóg een keer ingeslagen. En in januari dit jaar werd een verdacht pakketje aangetroffen op de stoep. Geen bom, concludeerde de politie – maar toen waren de buren al geëvacueerd en was de omgeving afgezet.

Daniël Bar-On, die het restaurant samen met zijn vader uitbaat, heeft de camerabeelden van de jongste aanval teruggekeken. „Wat ik het engste vond, is de kalmte van de aanvaller. Op die beelden maakt hij een heel relaxte indruk. Hij kwam met een doel, wist precies wat hij wilde doen.”

Bespuugd of met eieren besmeurd

Toch is het niet de angst die overheerst bij Bar-On. Hij is eerder gelaten: de agressie tegenover zijn restaurant begint, helaas, een soort gewenning te worden. „Je bent continu aan de beurt.”

Bar-On is „helemaal klaar met alle gezeik”, zegt hij. Hij wil „gewoon kunnen ondernemen, in alle rust en veiligheid. Je zou eens moeten weten hoe vaak we onze ramen moeten lappen omdat ze bespuugd zijn of met eieren besmeurd. Of hoe vaak gasten proberen om die Israëlische vlag van de gevel te rukken.” Hij wijst naar de overkant van de straat. „Daar zit een Italiaans restaurant. Is nog nooit iets gebeurd.”

Als je telkens zo in het nieuws komt, gaat dat ten koste van je omzet Daniël Bar-On Uitbater restaurant HaCarmel

Na de eerste aanval, in december 2017, werd HaCarmel overspoeld met steunbetuigingen. Tweede Kamerleden kwamen eten, Bar-On kreeg „honderden brieven” en mocht zijn verhaal doen in talkshows en landelijke kranten. Ook nu ligt er weer een stapeltje kaarten van sympathisanten op de deurmat. „Dat is mooi. Maar uiteindelijk komen er minder klanten, dat weet ik zeker. Als je telkens zo in het nieuws komt, gaat dat ten koste van je omzet.”

Tegen wil en dank zijn Bar-On en zijn vader de laatste jaren uitgegroeid tot het gezicht van de joodse gemeenschap in Amsterdam, die te maken heeft met een groeiend aantal gewelddadige antisemitische incidenten. Ze worden geprezen om hun strijdbaarheid – na iedere aanslag gingen de deuren van HaCarmel meteen weer open. „Maar uiteindelijk moeten wij als ondernemers geld verdienen. Aan het einde van de maand moet gewoon de huur worden betaald.”

Restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, vlak na de aanval op vrijdag 8 mei. Foto Peter Dejong/AP

Het restaurant verkopen is geen optie, zegt Bar-On. „Mijn vader zit hier al twintig jaar, het is zijn pensioen. En bovendien: wie zou het restaurant willen overnemen? Geen enkele joodse ondernemer gaat een schietschijf kopen.”

‘Er moet een oplossing komen’

Deze keer houdt Bar-On de deuren nog even dicht. Dat waren ze al, vanwege de coronamaatregelen, maar hij wil eerst „een goed gesprek” voeren met de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politiechef en hoofdofficier van Justitie. „Als ondernemer is gastvrijheid je basis. Maar het moet ook veilig zijn. Daar moet een oplossing voor komen.” Op dit moment is er bij HaCarmel al videobewaking van de politie. En de deur gaat pas open als er is aangebeld. „Ik wed dat er geen enkel restaurant in Nederland is dat zo’n knopje heeft.”

Saleh A. zit in voorlopige hechtenis, het is nog niet duidelijk wanneer hij voor de rechter komt. In het onderzoek naar het verdachte pakketje in januari is hij geen verdachte, zegt een woordvoerder van het OM. Bar-On hoopt dat Saleh deze keer een dusdanig stevige straf krijg opgelegd „dat niet elke debiel het meer in zijn hoofd haalt om onze zaak aan te vallen.”

En de Israëlische vlag? Die komt terug – in nóg groter formaat. „Als je daarvoor gaat buigen, is het klaar.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 mei 2020