Trainen op ontsmette kicksen voor de hervatting van de Premier League

Deze week kwam het verlossende oordeel van de Britse regering op pagina dertig van het strategiedocument dat ministers en adviseurs opstelden om uit de coronacrisis te komen. Vanaf 1 juni mogen „sportieve evenementen plaatsvinden achter gesloten deuren met als doel deze op tv uit te zenden”. Dat betekent groen licht. De Premier League mag hervat worden. Liverpool mag de klus afmaken, de laatste negen wedstrijden spelen en voor het eerst in dertig jaar kampioen worden.

Groen licht van Boris Johnson is een ding, afspraken tussen de clubs onderling, de clubs en de spelers, de clubs en de lokale autoriteiten om te zorgen dat er ook echt gevoetbald wordt, blijken lastiger.

De belangen zijn groot en niet alleen sportief. De inkomsten van uitzendrechten in bezit van Sky Sports, BT Sports en een buitenlandse zenders voor de resterende wedstrijden bedraagt 761 miljoen pond. De tv-gelden mislopen omdat de competitie niet hervat wordt, is voor clubs een gigantische strop.

Deze week vergaderden spelers, directie en de bond met elkaar. De uitkomst is een vaststelling dat de competitie niet heel snel hervat zal worden. De vroegst mogelijke datum waarop een wedstrijd gespeeld kan worden lijkt 19 juni.

De clubs willen minimaal een maand kunnen trainen om hun conditie op niveau te krijgen om een vloedgolf aan blessures te voorkomen. En er kan pas getraind worden als er protocollen en afspraken gemaakt zijn hoe dat kan, hoe wedstrijden veilig gespeeld worden en waar.

Voorstanders van een snelle terugkeer halen een onderzoek aan van de universiteiten van Arhus en Zuid-Denemarken. Onderzoekers analyseerden de Deense voetbalcompetitie en concludeerden dat een professionele speler per 90 minuten in totaal 88 seconden fysiek zo dicht op een tegenstander zit om het coronavirus over te brengen of op te lopen. 60 procent van de contactmomenten duren minder dan een seconde. Centrumspitsen lopen het grootste risico, doelmannen het minste. De Superligaen, die eind mei hervat wordt, als inspiratie voor de Premier League: corona zet veel op zijn kop.

Spelers zijn bezorgd

Niet iedereen is overtuigd door de Deense wetenschap. Spelers zijn bezorgd, en boos. Danny Rose, verdediger bij Newcastle, wees naar de ruim dertigduizend Britse coronadoden. „We zouden niet eens over voetbal moeten praten, totdat het aantal besmettingen enorm daalt”, zei Rose deze week. De spelers vrezen proefkonijnen te zijn, zeggen met oudere en kwetsbare familieleden samen te wonen. Theoretisch zijn die zorgen niet. Drie spelers van Brighton and Hove Albion zijn positief getest op Covid-19. Brighton-voorzitter Paul Barber zei de besmettingen te betreuren en voegde toe dat de club „maatregelen had genomen en er geen sprake was van significante trainingen”.

De medische begeleiders van de Premier League proberen de spelers gerust te stellen. Als ze volgende week dinsdag, dat is de planning, de training hervatten, zal social distancing in acht genomen worden. De spelers moeten mondkapjes dragen, gespreid oefeningen doen, met ballen, voetbalschoenen, cornervlaggen en pionnen en keepershandschoenen die van tevoren zijn gedesinfecteerd. De training mag maximaal een uur en een kwartier duren en de stafleden die aanwezig zijn dienen volledig beschermende kleding te dragen. Na de training mogen spelers maximaal een kwartier verzorging genieten.

Groepstrainingen

Er is nog geen definitief besluit, noch een akkoord van de spelers om terug te keren. De komende week wordt er verder gepraat en de voorzorgsmaatregelen voor echte groepstrainingen en wedstrijden besproken. José Mourinho, de trainer van Tottenham, liet weten haast te willen maken. „Ik heb nooit om vertraging gevraagd”, zei hij woensdag na de gesprekken. Hij wees erop dat in Duitsland vanaf komende weekend ook weer gevoetbald wordt. „Ik ben wanhopig voor een terugkeer van de Premier League.” Mourinho werd begin april berispt omdat hij tijdens de lockdown een training organiseerde in een Noord-Londens stadspark voor enkele spelers.

Lees ook: In de Bundesliga wagen ze het er weer op

Er zijn niet alleen vraagtekens over de werkwijze op het veld. De Engelse politie wil dat de resterende wedstrijden worden gespeeld op neutraal terrein, om de kans te beperken dat fans zich toch richting het stadion begeven. „Als Liverpool op bezoek gaat bij Manchester City zal er een menigte op afkomen, ook al mogen toeschouwers niet het stadion is”, zei Ian Hopkins, chef van de politie van Manchester deze week. „Het idee van grote groepen die samenkomen en zich niet aan social distancing houden is moeilijk om te accepteren.” De directies van de clubs willen het schema houden zoals het is, om bij thuiswedstrijden geen reistijd te hebben, in hun eigen kleedkamer te zitten, om het kleine beetje thuisvoordeel te behouden. Ook die discussie loopt nog. Volgende week woensdag komen de twintig clubs van de Premier League weer bijeen om de doorstart van de competitie te bespreken.

Er gaan stemmen op om de lege stadions op te luisteren, met opnames van zingende en joelende fans, als nieuwe variatie op de lachband. Alles om een beetje normaliteit te scheppen. Normaal zal de Premier League lang niet zijn. Clubs gaan ervan uit dat ze tot januari 2021, mogelijk langer, geen kaartjes aan toeschouwers te kunnen verkopen, een aderlating van honderden miljoenen. Voor even is de Premier League geen woekerende geldboom.

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven