Senator VS weg vanwege onderzoek naar handel met voorkennis over corona

De Republikeinse Amerikaanse senator Richard Burr legt zijn functie als voorzitter van de invloedrijke inlichtingencommissie neer omdat hij door de FBI wordt onderzocht vanwege handel met voorkennis ten tijde van de coronacrisis. De Amerikaanse federale politie heeft zijn telefoon in beslag genomen en een huiszoeking bij hem uitgevoerd. Dat melden internationale persbureaus.

Burr zegt op te stappen omdat hij niet wil dat de commissie wordt afgeleid. „Ik dacht dat dit het beste was”, zei Burr volgens Reuters. De inlichtingencommissie werkt momenteel aan een groot rapport over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

In maart onthulde onderzoeksplatform ProPublica dat twee republikeinse senatoren eind januari en in februari een groot deel van hun aandelenportefeuille hadden verkocht. Het zou gaan om ruim dertig transacties met een waarde van tussen de 580.000 euro en 1,5 miljoen euro. ProPublica schreef dat Burr als voorzitter van de inlichtingencommissie informatie krijgt over mogelijke dreigingen, zoals het virus. Dat zou hem dus verboden voorkennis bij het handelen op de beurs hebben kunnen opleveren.

De senator ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan en zegt dat hij zich bij de beslissing om zijn aandelen te verkopen liet leiden door krantenberichten en het nieuws. Ook de Republikeinse senator Kelly Loeffler zou tonnen aan aandelen van de hand hebben gedaan, precies op de dag in januari dat de Senaat achter gesloten deuren werd bijgepraat over het coronavirus. Loeffler ontkent eveneens en zegt dat ze haar aandelenportefeuille niet zelf beheert.

