Ruzie over toegangsweg circuit Zandvoort leidt tot vertrek wethouders

Alle Zandvoortse wethouders zijn opgestapt vanwege een conflict met de gemeenteraad over een nieuwe toegangsweg naar het circuit in de kustgemeente. Wethouder Joop Berendsen (Ouderen Partij Zandvoort) diende woensdag zijn ontslag in, Gert-Jan Bluijs (CDA) en Ellen Verheij-de Haas (VVD) volgden donderdag. Ze blijven aan tot er opvolgers voor hen zijn gevonden, schrijft burgemeester David Moolenburgh.

De weg in kwestie is aangelegd om als calamiteitenroute te kunnen dienen tijdens het Formule 1-weekend, meldt NH Nieuws. De gemeente betaalde de aanleg, die ongeveer een half miljoen euro kostte. Van de gemeenteraad, die akkoord ging met de uitgave, mocht de weg alleen voor de Formule 1 gebruikt worden. Onlangs bleek echter dat burgemeester en wethouders het circuit hebben toegestaan de weg ook te gebruiken tijdens andere evenementen.

Oppositiepartijen PVV, D66, GroenLinks en collegepartij OPZ maakten bezwaar, omdat ze niet willen dat het circuit als commerciële onderneming profiteert van een met gemeenschapsgeld aangelegde weg. Ze dienden een amendement in om het college te dwingen de toestemming in te trekken. De wethouders zijn nu opgestapt omdat ze voelen dat er „geen sprake meer is” van vertrouwen, schrijven ze in een brief aan de raad die in handen is van NH Nieuws.

De grand prix van Nederland had op 3 mei moeten plaatsvinden in Zandvoort, maar ging vanwege de coronacrisis niet door. Het had de eerste Formule 1-race op Nederlandse bodem in 35 jaar moeten worden. De race kan nog ingehaald worden later dit jaar, maar de vraag is of dat zal gebeuren. In Nederland zijn alle grote publieksevenementen tot eind augustus verboden. Een grand prix zonder toeschouwers zou de organisatie van de race met een grote financiële strop opzadelen.