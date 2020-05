Politie zoekt tbs’er die voor de derde keer is ontsnapt

De politie is op zoek naar Hendrik M., een voor geweldsdelicten en verkrachting veroordeelde tbs’er die voor de derde keer is ontsnapt. Vorige week vrijdag keerde M. niet terug van onbegeleid verlof uit een tbs-kliniek in Assen, dat bevestigt een woordvoerder van het OM naar aanleiding van berichtgeving op de site misdaadjournalist.nl.

M. (43) is volgens justitie momenteel niet gevaarlijk. Daarom heeft het OM tot nu toe ook nog geen ruchtbaarheid gegeven aan zijn ontsnapping. Waarop de lage inschatting van zijn recidivekans is gebaseerd, kan de woordvoerder niet zeggen. „De deskundigen in de kliniek geven dat aan ons door, en wij nemen dat aan.” Ze voegt daaraan toe dat onbegeleid verlof, zoals dat van M., alleen is bedoeld voor tbs-patiënten die ver zijn in hun behandeling. „Het is geen eerste stap.”

Over de omstandigheden van de ontsnapping van M. kan justitie ook niets zeggen. Volgens misdaadjournalist.nl vertrok hij vorige week zelfstandig op de fiets naar een winkelcentrum in Assen, en is hij daarna niet meer gezien. Wat er nu wordt gedaan om M. weer terug in de kliniek te krijgen, blijft eveneens onduidelijk. Het OM geeft geen details prijs over zijn opsporingsmethoden, zegt de woordvoerder.

M. ontsnapte in 2006 tijdens een verlof uit de tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal, waar hij onder meer was opgenomen vanwege een gewelddadige verkrachting. Hij werd toen omschreven als „ziekelijk gewelddadig”. Na een paar weken werd hij weer opgepakt. Bijna tien jaar later ontsnapte hij opnieuw. Voordat de autoriteiten hem wederom in de kraag vatten, mishandelde hij een 78-jarige man en stal hij diens auto.