In het ziekenhuis waar ik als oogarts werk, zijn we eindelijk weer meer ‘standaardzorg’ aan het verlenen. Als ik het netvlies van een oudere, grijze patiënte onderzoek valt het me op dat er weinig pigment in aanwezig is, zoals je kunt zien bij roodharige of hele blonde mensen. Om alle delen van haar netvlies goed in beeld te krijgen vraag ik haar achtereenvolgens naar boven, beneden, links en rechts te kijken. Dat kost wat moeite. Op mijn vraag of ze vroeger heel blond is geweest antwoordt mevrouw: „Sorry dokter, ik heb altijd moeite gehad met links en rechts.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 mei 2020