Oliehandelaar ‘OK Lim’ zadelt 23 banken op met fikse strop

Robert Swaak kan in zijn eerste weken als topman bij ABN Amro zomaar zijn voormalige collega’s van PriceWaterhouseCoopers aan de lijn krijgen. In Singapore staat een van de belangrijkste oliehandelaren van dat land, Hin Leong Trading, op omvallen. De accountants van PwC zijn door de rechtbank aangesteld om het bedrijf tijdens deze surseance te leiden. Een van hun taken is het onderhandelen met schuldeisers, en dan komt Swaaks ABN Amro vanzelf in beeld: na het Britse HSBC heeft de Nederlandse bank het meeste geld aan de Singaporese oliehandelaar uitstaan.

„Het bedrijf was al heel lang klant van ons”, zei financieel bestuurder Clifford Abrahams woensdag in een toelichting op de kwartaalcijfers van ABN Amro. „Dat dit gebeurt, is echt heel uitzonderlijk. Helaas zie je fraude opkomen in tijden van stress.”

De malversaties bij Hin Leong – Chinees voor ‘welvaart’ – leveren een serieuze bijdrage aan de verliescijfers van ABN Amro over de eerste drie maanden van dit jaar. De bank heeft 225 miljoen euro opzijgelegd, in de verwachting dat haar lening van 300 miljoen dollar (278 miljoen euro) bijna volledig afgeschreven moet worden. HSBC heeft zelfs 600 miljoen dollar uitstaan.

Bijna zestig jaar oliehandelaar

Een schrale troost voor ABN Amro is dat de bank niet als enige is verrast door de frauduleuze praktijken van de miljardair Lim Oon Kuin, beter bekend als ‘OK Lim’, en al bijna zestig jaar actief in de oliehandel. Volgens de Financial Times liet Lim vorige maand tijdens een teleconferentie met zijn geldschieters weten dat zijn bedrijf eigenlijk al jaren verlies draait. Door zo’n 800 miljoen dollar verlies op termijncontracten buiten de boeken te houden, kon Lim het echec jaren uitstellen.

Het uit de boeken houden van 800 miljoen dollar was niet de enige bekentenis van de bijna tachtigjarige Lim. Hij gaf ook toe dat olievoorraden die bedoeld waren als onderpand voor zijn schuldeisers in het geniep verkocht waren.

Lim wordt nu geconfronteerd bijna 4 miljard aan vorderingen. Zijn concern zou niet meer dan 700 miljoen waard zijn

De winst over 2019 van 80 miljoen dollar bestond alleen op papier. Maar liefst 23 banken hebben vooralsnog het nakijken: volgens gerechtelijke verklaringen die persbureau Reuters heeft ingezien, zou ook ING 50 miljoen dollar hebben uitstaan. Accountant Deloitte, die sinds 2003 de boeken van het oliebedrijf controleerde, verklaarde tegenover persbureau Reuters vertrouwen te hebben in zijn gehanteerde onderzoekssystematiek. „Wij staan achter de kwaliteit van ons werk.”

Niet alleen de bankiers waren verrast. Hetzelfde geldt voor de hele oliesector in die regio, want Lims concern had al decennia een goede naam. Naast het handelsbedrijf waar ABN Amro geld heeft uitstaan, bezit het concern OK Lim ook de transportpoot Ocean Tankers die over ruim 150 schepen beschikt. Die vloot, waarvan de helft eigendom is van Lim, zou de grootste kanshebber zijn voor een doorstart.

Extreme situatie

Als Chinese emigrant begon Lim in 1963 een oliehandel: met zijn vrachtwagentje voorzag hij vissers, taxi’s en busjes van brandstof. Dit eenmansbedrijfje groeide geleidelijk uit tot grote speler in de oliehandel. OK Lim was volgens het Amerikaanse blad Forbes vier jaar geleden 1,6 miljard dollar waard. Nu ziet Lim, die net als zijn twee zoons van alle functies ontheven is, zich geconfronteerd met bijna 4 miljard aan vorderingen. En volgens berekeningen van persbureau Bloomberg is het concern niet meer dan 700 miljoen waard.

Door de extreme situatie op de oliemarkt slaagde Lim er vorige maand niet in om nog langer de schone schijn op te houden. De coronacrisis zorgt wereldwijd al maanden voor een grote daling van de olievraag, waardoor de prijzen historische duikelingen lieten zien. Dat was voor veel banken een aanleiding om de kredietverlening te beperken en met name de handelskredieten te beperken. Door zijn gebrek aan eigen middelen was Lim toen niet meer in staat het spel verder te spelen.

