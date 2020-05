Aura Aware: laser houdt de klant op gezonde afstand

Op een vriendelijke maar duidelijke manier anderen op afstand houden. Dat is een hele opgave voor een mens, maar de Aura Aware doet het 300 keer per seconde.

Dit nieuwe apparaat, te plaatsen op bijvoorbeeld de balie van een receptie, controleert met een lidarsensor (pulserende laser) of een menselijk lichaam de grens van anderhalve meter nadert. Zo ja, dan gaat er een rood lampje branden. Het is een waarschuwing: je komt te dichtbij volgens de normen van het RIVM.

De afstandsmeter is speciaal ontworpen voor de coronacrisis. Het idee komt voort uit het Nederlandse bedrijf TryLikes. Een paar weken geleden bedachten oprichtster Janneke van den Heuvel en technisch directeur Steven Kroon, met behulp van bevriende ondernemer Barend Raaff, dat ze in afzienbare tijd een gadget konden bouwen die andere bedrijven helpt weer open te gaan en zich toch aan de coronamaatregelen te houden.

„De Aura Aware zet je bijvoorbeeld neer bij de receptie van een hotel of bedrijf, of bij het loket van een bank of een koffiebar”, legt Steven Kroon uit. „Dat ziet er netter uit dan wat stroken plakband op de vloer om klanten op afstand te houden.”

Na de eerste publiciteit rondom de Aura Aware werden al 10.000 exemplaren besteld en er zijn nog „vele tienduizenden” bestellingen in aantocht. Al die apparaten moeten nog wel gefabriceerd worden.

Woensdagmiddag begon de productie bij het Eindhovense AME. De opening werd verricht door Constantijn van Oranje van start-uporganisatie Techleap. Hij bleef op gepaste afstand en liet het doorknippen van het lint aan een robot over.

Aura Aware maakt gebruik van dezelfde technologie die TryLikes levert aan Ikea, legt Kroon uit. In Nederlandse Ikea-vestigingen houden sensoren in het plafond in de gaten hoeveel klanten er op een afdeling rondlopen. „Zo kan Ikea inschatten hoeveel kassa’s er open moeten.”

Het is volgens Kroon een privacyvriendelijke methode: er worden geen mensen gevolgd of identiteiten gevraagd. De sensor registreert alleen objecten en is ze vergeten zodra ze uit ‘beeld’ verdwijnen.

De lidar tast 300 keer per seconde de omgeving af, in een bundel van 27 graden. Kom je als klant wat dichterbij, dan verandert het groene lampje in rood. Kom je nog dichter bij de balie, dan val je buiten de laserbundel en registreert de sensor de afstand tot een volgende persoon in de rij.

Lidar is weliswaar wat duurder, maar het werkt beter dan afstandsbepaling met infrarood of ultrasoon geluid, aldus Kroon. Bluetooth is ook niet nauwkeurig.

De Aura Aware wordt ontwikkeld zolang de coronacrisis aanhoudt. De aanschafprijs – 119 euro – is kostendekkend, maar levert volgens Kroon geen enorme marge op. „We hebben, om snel te beginnen met de productie, veel onderdelen uit bestaande voorraden uit de markt moeten opkopen. Dan betaal je snel vier keer meer voor een chip dan als je ze bij de fabriek zou bestellen.”

De levertijd is opgelopen omdat Aziatische fabrieken door de coronacrisis tijdelijk hun productie moesten staken. „Al zijn ze weer begonnen, die vertraging blijft nog een tijd voelbaar.”

Correctie (14 mei 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond de naam van TryLikes-oprichter foutief vermeld als Janneke van der Meulen. Dat moet zijn Janneke van den Heuvel. Dat is hierboven aangepast.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 mei 2020