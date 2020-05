Laat partijen stilte over de politieke koers doorbreken

Een rechterhand van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en oud-lid van het wetenschappelijk bureau van D66 beklaagde zich in een blog op kousevoeten over het gebrek aan discussie over de koers van zijn partij. De echte dilemma’s voor Van Mierlo’s nazaten raakte hij niet aan: wat te doen met de kroonjuwelen als de gekozen burgemeester en minister-president, het districtenstelsel, de opheffing van de Eerste Kamer, het referendum? Met mondiale morele politiek? Straks moeten de leden kiezen tussen Sigrid Kaag of Rob Jetten, maar wat is hun inhoudelijke verschil? Zeker bij een lijsttrekkersverkiezing hoort inhoudelijk debat of zelfs richtingenstrijd.

Ton Elias oud-Kamerlid VVD, oud eerste ondervoorzitter Tweede Kamer

Ook bij het CDA oorverdovende inhoudelijke stilte als het over de richting van de club gaat, terwijl ook daar een nieuw boegbeeld op het schild gehesen gaat worden.

In NRC gaf de directeur van het wetenschappelijk instituut van die partij, Pieter Jan Dijkman, zaterdag een voorzet, maar wel nogal abstract (De crisisaanpak vraagt om politieke beginselen. Welke?, 9/5). Wie geoefend tussen de regels doorlas, zag een pleidooi voor het misbruik van de huidige crisis door het stellen van politieke eisen bij internationale handel in het algemeen en staatssteun aan de KLM in het bijzonder. Verkeerde keuzen, wat mij betreft, maar in ieder geval: keuzen. En daar hoort politiek om te draaien.

Z’n VVD-collega, Patrick van Schie, waarschuwde voor een blijvende inperking van individuele vrijheden ook na het coronatijdperk. De wetenschapper van dienst van de ChristenUnie, Wouter Beekers, stelde nog eens vast dat we leven in de schaduw van de Schepper en elkaars tekorten moeten aanvullen.

Dat die wetenschappelijke bureaus voorzichtig inhoudelijk wat pruttelen is begrijpelijk, het is hun reden van bestaan.

Lijsttrekkers

Maar het echte politieke debat, zeker bínnen de partijen, hoort van de partijtoppen te komen. Zeker bij D66 en het CDA, waar als gezegd nieuwe lijsttrekkers op komst zijn.

Soms pakt zo’n debat in eerste instantie finaal onhandig uit. Zie Rutte versus Verdonk in 2006 en Asscher tegen Samsom tien jaar later. Maar dat de gekozen vorm van debat (tweestrijd in de hoop op meer publiciteit) bijna tot een scheuring bij de VVD en tot diepe treurnis en stemmenverlies bij de PvdA leidde, wil niet zeggen dat het inhoudelijke debat niet gevoerd moet worden.

Bij het CDA wordt op dit moment de discussie over de toch bepaald niet onbelangrijke vraag of samenwerking met de FVD nu wel of niet verstandig/geoorloofd/aanvaardbaar is, angstwekkend opvallend vermeden en als een beslissing over de lokale kermisvergunning afgedaan.

Binnen de VVD is over die hele kwestie net als over vele andere kwesties geen discussie. Terwijl de PVV daar, volgens de officiële leer, wegens onbetrouwbaar weglopen in 2012 nog wordt uitgesloten. Maar Forum voor Democratie met z’n eng-nationalistische trekken niet. Geen letter openbare discussie over dit rare fenomeen.

Het CDA behandelt de samenwerking met FVD alsof het over een lokale kermisvergunning gaat

En de PvdA zal ooit een keus moeten maken in het integratiedebat in plaats van het op de laatste weken voor de verkiezingen aan te laten komen.

De inmiddels onbetwiste aanvoerder Lodewijk Asscher lijkt er knap in geslaagd de partij van de ondergang te redden en terug te voeren naar de kopgroep. Maar als zijn partij zelf geen keus maakt op het cruciale punt van immigratie (blijven pamperen of integratie met sancties afdwingen) en immigratie (opvang buiten Europa, strenge toelating en harder optreden tegen illegaliteit, ja dan nee), zullen andere partijen hem daartoe voor de verkiezingen dwingen.

Voor de SP gelden exact dezelfde vragen. Een regeringspartner zal ze niet worden, dus het is minder dwingend. Maar politieke stilte alom.

Publiek debat

Terwijl júist nu veel politici op hun handen zitten omdat de coronacrisis alle aandacht opeist, er ruimte te over is om eens goed na te denken over de politieke koers van partijen. Alle reden voor publiek debat. Die crisis is nog lang niet weg en dat debat zal toch echt ooit een keer moeten beginnen, willen we over tien maanden op inhoud kunnen stemmen.

Wat doen we met Schiphol op zee? Bouwen we er een onderwaterdorp voor de kust bij of nog een nieuwe Nederlandse stad elders? Hoe verder met robotica en kunstmatige intelligentie? Gaan we echt bevorderen of zelfs afdwingen meer thuis te werken en om files heenrijden door de recente ervaringen? Hoe krijgt moderne duurzaamheid met behoud van werkgelegenheid gestalte? Het is een lijst met kwesties die naar believen kan worden uitgebreid. Maar we horen er niets over uit het binnenste van de verschillende partijen.

We hebben tijd zat voor discussie en dat gaat ook met grote groepen prima via de moderne communicatietechniek, zo hebben we gemerkt.

Let the political game begin!