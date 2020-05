Hoe twee techbro’s toevallig Instagram bedachten

Ook als je er niet op zit is de invloed van Instagram zo zichtbaar dat het moeilijk voorstelbaar is dat het platform nog geen tien jaar oud is en de oprichters eigenlijk een app hadden willen maken om vrienden mee naar een bar te lokken.

Zonder Instagram geen hegemonie voor de esthetiek van de familie Kardashian-Jenner, geen heropleving van korsetten of de chirurgische ‘butt-lift’ voor een extreem zandloperfiguur. Zonder Instagram geen duckface, geen run op lip fillers, zonder Instagram-filters geen Facetune en andere software die de huid zo rond en rimpelloos maken dat het aantal botoxinjecties wereldwijd binnen vijf jaar lijkt te gaan verdubbelen – want Instagram-standaarden gelden inmiddels ook voor het gewone leven.

Fitgirls waren misschien gewoon hun zachte, doorsnee zelf gebleven. In restaurants zouden telefoons niet boven de gerechten zweven voordat die worden aangeroerd. Kunst in galeries en musea zou niet door een substantieel deel van de bezoekers uitsluitend door de lens van de telefoon bekeken worden, zo zelfs dat kunst die goed fotografeert (‘Instagrammable’ is) aantrekkelijker wordt voor musea. De werkelijkheid wordt net zo goed een afspiegeling van Instagram als andersom.

Eigenlijk een bar-app

Op Instagram wordt gehandeld in aandacht en bevestiging voor goede smaak, sociale status en schoonheid. Daarbij gaat het minder om wat echt is dan om wat de gebruiker pretendeert te zijn. En omdat aantallen beslissend zijn, is herkenbaarheid doorslaggevend en uniformiteit onvermijdelijk; inmiddels hebben een miljard mensen een account en worden iedere dag ruim 100 miljoen nieuwe foto’s en video’s geüpload.

Bloomberg-journaliste Sarah Frier schreef met No filter. The inside story of how Instagram transformed business, celebrity and our culture een gedetailleerde ontstaansgeschiedenis van de app, en geeft tegelijkertijd inzicht in de bedrijfscultuur van Facebook, de dynamiek in Silicon Valley en de levensloop van Instagram-oprichter Kevin Systrom.

Systrom komt net als veel andere techbro’s van Stanford, liep stage bij podcastbedrijf Odeo onder de latere Twitter-CEO Jack Dorsey, werkte bij Google en ontwikkelt dan, uit liefde voor whisky, de app Burbn, met het vage idee daarmee bars aan vrienden te kunnen aanraden. Om voor die app investeerders aan te trekken zoekt hij een medeoprichter en vindt Mike Krieger, met wie hij min of meer toevallig een applicatie bouwt waarmee je foto’s kunt uploaden, ook met de krakkemikkige telefooncamera’s van rond 2010, want ze ontwerpen er filters bij waarmee ieder beeld aantrekkelijk wordt.

Mark Zuckerberg koopt Instagram als de app anderhalf jaar in de lucht is voor één miljard dollar. De app heeft dan meer dan dertig miljoen gebruikers, en geen twintig mensen in dienst. De deal wordt bij Zuckerberg thuis voorbereid, terwijl de Facebook-baas een onbestemd lapje vlees uit de diepvries op de barbecue legt, het kan hert zijn of wildzwijn – het is in ieder geval een dier dat hij zelf heeft geschoten of geslacht, meldt Zuckerberg in het verslag van Frier, want het voorgaande jaar had hij het voornemen alleen dieren te eten die hij met zijn eigen handen had gedood.

Paranoïde Zuckerberg

Zuckerberg belooft Systrom – volgens de schets van Frier een tamelijk saaie perfectionist, met name geïnteresseerd in koffiebonen, kleren en lichtgewicht racefietsen – dat hij ook onder Facebook autonoom blijft als CEO van Instagram. Maar die vrijheid wordt na verloop van tijd steeds verder beknot, want Zuckerberg is, volgens Frier, volstrekt paranoïde. Hij is doodsbang dat Facebook veroudert en kleiner wordt dan dochterbedrijf Instagram, en hij dwingt Systrom steeds meer winst te maken (uit advertenties) en weigert nieuwe werknemers voor Instagram aan te nemen.

Oprichter Systrom wilde zoveel mogelijk beroemdheden op Instagram hebben, en had een speciale afdeling om de telefoon op te nemen als mensen als Taylor Swift of de paus belden

Instagram is niet voor afgekloven broodjes, zou Systrom in 2015 hebben gezegd, in een fase waarin hij moest blijven verdedigen dat Instagram een platform voor ‘schoonheid, kunst en creativiteit’ is, terwijl collega’s, concurrenten en Zuckerberg (onverschillig voor de nobele doelstellingen van Instagram en alleen geïnteresseerd in groei) erop wezen dat de lat op Instagram te hoog zou liggen, waardoor gebruikers te weinig foto’s delen. Systrom wilde zoveel mogelijk beroemdheden op Instagram hebben, en had een speciale afdeling om de telefoon op te nemen als mensen als Taylor Swift of de paus belden. Aan het hoofd van die afdeling stond iemand met familiaire banden met de Kardashian-Jenners en de Hadids (fotomodellen die hun succes tenminste gedeeltelijk aan hun bijdragen op Instagram te danken hebben). Dat maakte het voor het gros van de gebruikers, tieners en twintigers, moeilijk om mee te komen, en uit nervositeit om hun eigen imago begonnen velen van hen een tweede, afgesloten account waarin ze wel onopgemaakt of onuitgeslapen durfden te verschijnen (‘finsta’s’, ‘fake instagram’).

Megalomane corpsbal

In No filter, waarin Frier het narratief van Systrom volgt, maar waarvoor ze ook tientallen anderen heeft geïnterviewd, zijn de passages over de spanningen met concurrent Snapchat het meest veelzeggend. Snapchat, ook door een wat megalomane corpsbal van Stanford opgericht, zorgt dat foto’s na het versturen direct verdwijnen, zodat je je als digital native geen zorgen hoeft te maken over wat er allemaal op internet circuleert tegen de tijd dat je moet solliciteren. Later introduceert Instagram, ondanks de bezwaren van perfectionist Systrom, een soortgelijke functie, Instastories.

Het hoofdstuk over de concurrentie tussen Instagram en Snapchat illustreert tegengestelde digitale krachten: vergeten willen worden, ongestraft anoniem je gal spuwen, en tegelijkertijd opgemerkt worden tussen miljoenen gelijken, bewondering oogsten voor bepaalde talenten of banale routines, erkenning voor een heel gewoon leven.



Sarah Frier: No filter. The inside story of how Instagram transformed business, celebrity and our culture. No filter. The inside story of how Instagram transformed business, celebrity and our culture. Random House, 327 blz. € 17,95 ●●●●●

