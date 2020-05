Illegaal met vrienden. Het leven van Ali en Amadu

Ontmoeting op straat

Binnenlandredacteur Sheila Kamerman ontmoet Amadu op straat. Ze spreken een paar dagen later af in een café, voor een verhaal over illegalen die terug moeten naar het land van herkomst. Amadu neemt zijn ‘broer’ Ali mee.

Als beide mannen naar de ambassades van Benin en Guinee in Parijs gaan om uitreispapieren te vragen, gaan Sheila Kamerman en fotograaf Dirk-Jan Visser mee.

De uitreispapieren krijgen ze niet. De journalist en fotograaf spreken af dat ze het leven van Ali en Amadu gaan volgen. Want hoe kom je aan eten, kleding, werk, een slaapplek of medische zorg in een land waar je niet mag zijn?