White Lines Van: Álex Pina.

Met: Laura Haddock, Daniel Mays, Nuno Lopes, Tom Rhys Harries.

Netflix, tien afleveringen van een uur.

Het is een klein detail, vroeg in de nieuwe serie van La Casa de Papel-bedenker Álex Pina. We zijn in een nog gesloten club waar druk gewerkt wordt. Op de achtergrond zien we grote verlichte letters: Ibiza Openingsfeest 2020. Terwijl het nachtleven op het echte Ibiza stilstaat, maakt het feesteiland zich in White Lines op voor een zomer vol hedonisme.

De kleurrijke thriller volgt Zoe Walker, een vrouw uit Manchester die Ibiza bezoekt nadat het lichaam van haar oudere broer Axel daar wordt gevonden. Axel was twintig jaar lang vermist en de vondst is het begin van haar wilde zoektocht naar de waarheid achter zijn dood. Flashbacks naar de jaren negentig laten ondertussen zien hoe Axel naar Ibiza vertrekt en een succesvolle dj wordt.

De Britse acteurs Laura Haddock (Zoe) en Tom Rhys Harries (Axel) zitten net als iedereen thuis als NRC ze eind april via videovergaderdienst Zoom spreekt. „Ik hoop vooral dat het een beetje escapisme biedt”, zegt Harries. „Ibiza is een plek waar veel mensen naar willen ontsnappen. En hopelijk kan dat weer zodra de lockdown voorbij is.” In de tussentijd is er een serie die opeens een alternatieve tijdlijn heeft gekregen waarin de coronacrisis niet heeft plaatsgevonden. White Lines is een samenwerking van de Spaanse Pina met het Britse team achter The Crown. Ze hebben er een smeuïg geheel van gemaakt; een verhaal met moord, verraad, coke in kofferbakken en seksfeesten voor de eilandelite. De toon gaat van serieus naar pulpy en weer terug. Haddock: „Álex is is niet bang om van toon te wisselen. Je zit niet lang in een bepaalde emotie voordat je in een andere wordt geknald. Tijdens het maken was dat wel spannend, je vraagt je af of het gaat werken. Volgens mij pakt het goed uit.”

Madchester

De dj’s in de serie zijn gebaseerd op verschillende echte personen. Harries: „Ik heb daar veel met Álex over gepraat tijden de voorbereiding. In de jaren negentig werden er in het VK veel illegale raves opgerold en ging een grote golf van Britse dj’s naar Ibiza. Ik dook ook in de muziekcultuur van Manchester in die tijd. Wat er op creatief vlak gebeurde in die stad is verbluffend. Ik was toen nog te jong om het heel bewust mee te maken, dus het was leuk om in die periode te duiken.” De soundtrack bestaat dan ook deels uit dansbare bands die doorbraken in een periode waarin Manchester dankzij acts als de Happy Mondays de bijnaam ‘Madchester’ kreeg.

De serie werd vorig jaar onder meer gefilmd in Mallorca, Ibiza en Madrid (de eerste Europese productiehub van Netflix zit in de Spaanse hoofdstad). „We hopten rond met een cast en crew die overal vandaan kwam: Roemenië, Amerika, Spanje, Engeland. ” Of dat internationale team snel weer samen kan komen voor een mogelijk tweede seizoen is de vraag, net zoals het ook onzeker is wanneer Ibiza weer tot volledig tot leven komt. Op het einde van het gesprek vertelt Haddock over een spannend moment tijdens de opnames. „Op een gegeven moment gaat mijn personage duiken. Ik liet me aan het begin van de opnames van die scène in het water vallen, keek rond en zag opeens honderden kwallen. Men was vergeten me te vertellen dat we in het paarseizoen zaten. Ze prikten me overal. De tekst die ik had is in recordtijd uitgesproken.” Die kwallen mist niemand, maar verder zal de heimwee naar de zomer van 2019 groot zijn.

