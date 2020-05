'Techbedrijf' VanMoof kan abrupte groei nauwelijks bijbenen

Hoe leger de wegen, des te voller de showroom van fietsfabrikant VanMoof. Dat is het positieve bijeffect van de coronacrisis – „een silver lining”, zoals VanMoof-oprichter Taco Carlier het noemt.

VanMoof, opgericht in 2009, maakt strak ontworpen stadsfietsen. De afgelopen maand groeide de vraag explosief. „We verkopen zes keer zoveel fietsen als vorig jaar, een onwijze versnelling”, zegt Carlier in het hoofdkantoor van zijn bedrijf aan de Amsterdamse Mauritskade. Voor 2020 rekent hij op een omzet van 100 miljoen euro – dat was in 2019 nog 40 miljoen.

Door wereldwijde lockdowns en de restricties op het openbaar vervoer wordt de fiets een aantrekkelijkere optie om je te verplaatsen. Carlier: „De auto’s zijn opeens verdwenen uit de stad. Overal zien mensen dat de lucht schoon is en dat het lekker rustig op de weg is. Dat leidt tot investeringen in fietspaden in steden als Milaan en Rome, Londen, Parijs en Berlijn. Deze ontwikkeling hadden we verwacht voor de komende tien jaar, maar het voltrekt zich nu in drie maanden tijd. In één keer is de vlam in de pan. ”

Het optimisme bij VanMoof wijkt af van het negatieve beeld dat de Europese fietsindustrie onlangs schetste. Brancheorganisatie Conebi waarschuwde in een brandbrief aan de EU dat er in 2020 40 procent minder tweewielers verkocht zullen worden, met een omzetdaling tot 70 procent in de eerste drie maanden.

Ook het aandeel Accell – fabrikant van onder meer Sparta en Batavus – halveerde sinds de coronacrisis, maar krabbelt nu weer op. Volgens Carlier is de traditionele fietsenindustrie meer afhankelijk van fietswinkels – die in veel landen hun deuren moesten sluiten vanwege corona. „Tachtig procent van onze verkoop gaat online, dus daar hadden we weinig lastig van.” De helft van VanMoofs omzet komt uit Duitsland, in Nederland wordt zo’n 20 procent verkocht. Uiteindelijk zal de Amerikaanse markt het grootste worden, verwacht Carlier.

Wachttijd drie maanden

In de showroom aan de Mauritskade worden aan de lopende band proefritten gemaakt – waarbij elke fiets wel eerst even gedesinfecteerd wordt. De wachttijd voor de nieuwe S3- en X3-modellen, die eind april gepresenteerd werden, is inmiddels opgelopen naar twee tot drie maanden.

De huidige productiecapaciteit is niet toereikend om de abrupte groei bij te benen. In 2020 verwacht het bedrijf 50.000 fietsen te produceren (ter vergelijking: fietsengigant Accell verkoopt bijna een miljoen fietsen per jaar). Om op te schalen moet VanMoof nieuwe investeerders aantrekken. Vorig jaar leverde een crowdfundingactie 2,5 miljoen euro op. Afgelopen week maakte VanMoof bekend dat het een nieuwe kapitaalinjectie van 12,5 miljoen euro krijgt.

Al bijna 90 procent van onze omzet is elektrisch Taco Carlier oprichter

De nieuwe investeerders zijn het Taiwanese assemblagebedrijf Sinbon Electronics en Balderton Capital – dat is de Europese divisie van techinvesteerder Benchmark Capital. Hoe groot hun aandeel in het bedrijf is, wil de fietsfabrikant niet prijsgeven. De deal kwam half maart tot stand, op het moment dat de coronacrisis ook in Nederland uitbrak.

VanMoof beschouwt zichzelf eerder als een techbedrijf dan een fietsfabrikant, legt Carlier uit. De fiets verandert in een smartbike, een gadget op twee wielen, met een chip tegen diefstal, een rudimentair beeldscherm, een pincode om de fiets van het elektronische slot te halen en de onvermijdelijke app.

Prijs zakt onder 2.000 euro

Carlier: „Net zoals bij consumentenelektronica moet de productie in grote volumes plaatsvinden om de prijzen te laten dalen.” Dat proces is al gaande. Drie jaar geleden kostte het nieuwste VanMoof-model bijna 3.400 euro, bij de nieuwe modelreeks, de S3 en X3, is de basisprijs onder de psychologische grens van 2.000 euro gezakt.

Zet de prijsdaling in dit tempo door? Carlier acht dat onwaarschijnlijk. „Ons streven is wel de prijs verder omlaag te krijgen, bijvoorbeeld 10 of 20 procent. Maar niet de komende twee jaar.”

VanMoof heeft 290 personeelsleden, maar assemblagemedewerkers staan niet op de loonlijst. De fietsen worden geproduceerd in Taiwan, waar ook de hardware-ontwikkeling plaatsvindt. In Taiwan werkt Ties Carlier, mede-oprichter en broer van Taco. „We hebben alle componenten zelf in de hand, daardoor heeft de productie door de coronacrisis geen vertraging opgelopen. Alleen in januari merkten we even dat Aziatische bedrijven last hadden van corona. Maar dat heeft niets te maken met de huidige wachttijden. Die lopen nu op omdat we moeten opschalen.” De winstgevendheid moet nog komen, naar verwachting in 2021.

De prijzen van fietsen mogen dan dalen, VanMoof verkoopt er ‘zorgvrije abonnementen’ bij om onderhoud of risico op diefstal af te kopen. Daarin wil het bedrijf wat strenger worden, zegt Taco Carlier. „We moeten stoppen met het verlenen van onbeperkt gratis reparaties. Dat doe je als je hard wilt groeien: dan wil je iedereen te vriend houden. Je ligt dan wakker van elk negatief bericht op Twitter en je helpt mensen zelfs met een lekke band.”

Een andere strategische keuze is het schrappen van ‘gewone’ fietsen, zonder elektrische aandrijving. Carlier: „Vorig jaar was al bijna 90 procent van onze omzet elektrisch – daar moeten we ons op focussen.” „New York, Parijs en Londen zijn steden waar ze wel willen fietsen, maar waar je niet de perfecte condities van Amsterdam hebt – vlak, klein en relatief koud in de zomer. Als je in New York in de zomer naar je werk fietst, kom je doorweekt van het zweet aan. Daar kan fietsen eigenlijk alleen elektrisch.”

