Ferrari kiest voor Sainz, Ricciardo naar McLaren

Het vertrek van Sebastian Vettel bij Ferrari houdt de Formule 1 bezig. De Duitser liet dinsdag weten na dit seizoen te vertrekken bij het Italiaanse team, donderdag werd bekend dat zijn Ferrari-stoeltje vanaf 2021 wordt ingenomen door Carlos Sainz jr. De Spanjaard komt van McLaren, dat op zijn beurt de Australiër Daniel Ricciardo heeft vastgelegd. Ricciardo rijdt sinds 2019 voor Renault.

Zowel Sainz als Ricciardo was in het verleden teamgenoot van Max Verstappen. De Nederlander was niet in beeld bij Ferrari, hij staat tot en met 2023 onder contract bij Red Bull Racing.

De 25-jarige Sainz wordt de derde Spanjaard in de geschiedenis van ‘Scuderia Ferrari’. In de jaren vijftig kwam Alfonso de Portago een aantal Formule 1-races in actie voor de Italianen, in de periode 2010-2014 reed Fernando Alonso 95 grands prix in de vermaarde rode raceauto. Sainz wordt bij Ferrari teamgenoot van de Monegask Charles Leclerc (22).

Ferrari is het enige automerk dat vanaf het eerste Formule 1-seizoen in 1950 er onafgebroken bij is. Het team won de meeste wereldtitels bij zowel de coureurs (15) als de constructeurs (16). De Fin Kimi Raikkonen was in 2007 de laatste wereldkampioen in een Ferrari.

Zevenvoudig GP-winnaar Ricciardo

Daniel Ricciardo (30), wiens contract bij Renault eind van dit seizoen afloopt, wordt bij McLaren teamgenoot van de Brit Lando Norris. Ricciardo, zevenvoudig GP-winnaar, wist in zijn eerste seizoen bij het Franse team nauwelijks succes te boeken. Zijn hoogste klassering was een vierde plaats in de Grote Prijs van Italië.

Dit seizoen kwam de Australiër net als zijn collega’s nog niet in actie, omdat het Formule 1-seizoen nog niet is begonnen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Op zondag 5 juli moet het wereldkampioenschap 2020, zonder publiek, van start gaan op de Red Bull Ring in Oostenrijk.