De series van week 20: de wrange realiteit achter Narcos, trippende sterren en een openhartige rapper

The Last Narc

Vierdelige documentaireserie waarin de beruchte moord op DEA-agent Enrique ‘Kiki’ Camarena centraal staat. Aan het woord komen onder meer drie voormalige insiders van het Guadalajara-kartel, Camarena’s weduwe en de speciaal agent die de waarheid boven tafel probeerde te krijgen. Komt het verhaal bekend voor? Dat kan kloppen, want de moordzaak stond vorig jaar óók centraal in het eerste seizoen van Netflix-serie Narcos: Mexico. Amazon Prime, vier afleveringen.

Have a good trip. Adventures in Psychedelics

Bekende artiesten als Sting, Sarah Silverman en Natasha Lyonne delen in deze documentaire hun vreemdste ervaringen met psychedelische drugs. Hun geestverruimende verhalen worden onder meer gereconstrueerd aan de hand van animaties. Maar er wordt uiteraard ook gewaarschuwd voor de gevaren. Netflix, 85 minuten.

Dérapages

Voormalig topvoetballer én acteur Éric Cantona speelt de hoofdrol in een nieuwe Franse miniserie, als vijftiger die gesloopt is door jaren van werkloosheid. Wanneer hij reageert op een aanlokkelijke vacature bij een multinational, raakt hij verstrikt in een bizar rollenspel. Netflix, zes afleveringen.

Gewoon Boef

Driedelige documentaireserie over Sofiane Bousaadia, oftewel: rapper Boef. Hij geeft een inkijkje in zijn leven en doet een boekje open over zijn turbulente jeugd. Videoland, drie afleveringen.

