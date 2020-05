Cultuurcentrum Het HEM in financiële problemen

Cultuurcentrum Het HEM in Zaanstad is in grote financiële problemen. Negentien van de 22 personeelsleden zijn ontslagen, de programmering tot het einde van het jaar is opgeschort, en directeur Kim Tuin is op zoek naar financiering voor het centrum.

Het HEM werd juni vorig jaar geopend in een voormalige munitiefabriek op het Hembrugterrein aan het Noordzeekanaal. Cultureel ondernemer Alex Mulder, de man achter de musical Soldaat van Oranje en vijf cultuurcentra in Amsterdam, financierde het project met zijn investeringsmaatschappij Amerborgh.

Het HEM organiseerde tot nu toe drie tentoonstellingen met steeds een andere gastconservator. Daarmee trok het centrum in de eerste acht maanden van zijn bestaan in totaal 35.000 bezoekers.

In Het Parool zegt directeur Tuin donderdag dat het vóór de coronacrises al noodzakelijk bleek om voor de levensvatbaarheid van Het HEM een „breder financieringspalet” te vinden. Ze deed een subsidieaanvraag bij de overheid, ging op zoek naar sponsoren en andere investeerders. Tuin: „Maar nog voordat ik heb kunnen oogsten, brak de coronacrisis uit.” Inmiddels is ook een crowdfundingsactie opgezet.

Dankzij een financier kan Het HEM nog een tijd open blijven. Het centrum stelt de grote ruimtes in het fabriekspand voorlopig open voor culturele initiatieven die door de lockdown en de 1,5 meter maatregelen elders in de verdrukking zijn gekomen. Voor volgend jaar staan twee nieuwe tentoonstellingen met gastconservatoren gepland: respectievelijk met schrijfster en politica Simone van Saarloos, en met de architecten Rem Koolhaas en Samir Bantal.

Maar om het 9.000 vierkante meter grote gebouw met drie man open te kunnen houden, zegt directeur Tuin in Het Parool, zijn snel nieuwe financiële partners nodig. „Als daar aan het einde van dit jaar geen zicht op is, moet ik me afvragen of Het HEM wel levensvatbaar is.”