Banken kwamen bedrijven en consumenten al voor 11 miljard euro tegemoet

De Nederlandse economie, die nauw verbonden is met die van Duitsland, kampte in de eerste drie maanden van dit jaar ook met een fikse krimp. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019 nam het bbp af met 1,7 procent.

Net als in andere landen sloten in Duitsland het afgelopen kwartaal veel winkels en fabrieken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf eind vorige maand zijn voorzichtig enkele versoepelingen doorgevoerd. Naar verwachting wordt de klap voor de economie in het twee kwartaal nog groter. Veel lockdownmaatregelen waren pas van kracht vanaf de tweede helft van maart.

De Duitse economie heeft in het eerste kwartaal de grootste krimp meegemaakt sinds de crisis in 2009. In de eerste drie maanden van dit jaar nam het bruto binnenlands product van de grootste economie van Europa af met 2,2 procent, meldt Reuters vrijdag.

De keuze tussen geld terug of een voucher geldt niet voor klanten van KLM wier reis voor vandaag is geannuleerd. Die kunnen wel, zoals gezegd, 15 procent bovenop hun voucher krijgen. De Consumentenbond vindt het „onacceptabel” dat de keuze tussen een tegoedbon en geldrestitutie niet met terugwerkende kracht geldt, zei de bond tegen NRC.

KLM, dat met het stilvallen van het luchtverkeer in financiële nood verkeert, wilde voorkomen dat alle klanten geld zouden terugvragen. De regeling kwam de KLM en de Nederlandse overheid die het gedoogde op veel kritiek te staan, van zowel de Consumentenbond als de Europese Commissie. Volgens het Europees recht hebben klanten bij annulering namelijk recht hebben op een andere vlucht of terugbetaling.

Donderdag meldde KLM al dat reizigers wier vlucht niet doorgaat voortaan kunnen kiezen tussen een voucher of geld terug. De regeling was tot nu dat iedereen wiens vlucht geannuleerd wordt een voucher krijgt die na twaalf maanden alsnog om te zetten was in geld. Als de vouchers na een jaar niet ingezet zijn en worden uitbetaald, vervalt de 15 procent extra waarde. Dan geeft KLM de originele ticketprijs terug.

KLM-klanten die geen geld terugvragen als hun reis geannuleerd wordt maar voor een voucher kiezen, krijgen een waarde van 15 procent bovenop hun tegoedbon. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij vrijdagochtend bekend in een persbericht . Die extra waarde krijgt ook iedereen die voor vandaag een voucher heeft gekregen. Hiermee wil KLM het voor reizigers aantrekkelijker maken om hun tickets om te zetten in een waardebon.

Veel van de gewaarschuwden stoppen met hun handel, zegt de FIOD. Als dat niet het geval is, kan de opsporingsdienst overgaan tot een strafrechtszaak. Er lopen inmiddels vijf strafrechtszaken, maar in deze gevallen kregen de fraudeurs geen waarschuwing vooraf. De zwaarte van de verdenking bepaalt of rechercheurs eerst aanbellen of er direct een zaak van wordt gemaakt.

De opsporingsdienst ontving de afgelopen maanden zo'n tweehonderd meldingen van fraudeurs die proberen te verdienen aan het coronavirus. De helft hiervan ging over oplichting in mondkapjes. Zo worden voor woekerprijzen kapjes aangeboden die vervolgens niet geleverd worden. De andere helft van de meldingen ging over misbruik van steunmaatregelen van de overheid en ongebruikelijke banktransacties. In de omschrijving van de transactie werden coronamedicijnen of beschermingsmiddelen genoemd.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) tijdens een wetgevingsoverleg over het noodpakket in de Tweede Kamer, vorige maand. Foto Sem van der Wal/ANP

Een partnertoets is bedoeld om te garanderen dat alleen zzp'ers in „broodnood” aanspraak kunnen maken op overheidssteun. Gemeenten zouden daarop moeten mogen handhaven, is het plan. Het onderwerp staat vrijdag op de agenda van de ministerraad. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat volgende week inderdaad een nieuw steunpakket wordt aangekondigd, maar maakt nu nog niet bekend wat dat zal behelzen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) was begin april een van de eerste instrumenten die het kabinet inzette om economische schade van het coronavirus te compenseren. Gedupeerde ondernemers konden via de regeling hun inkomen voor maximaal drie maanden aan laten vullen tot het sociaal minimum. Bij de invoer deden ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) een „moreel beroep” op ondernemers door nauwelijks eisen te stellen aan uitkering van de regeling. Daar komt volgens het FD volgende week verandering in.

Kinderarts en voorzitter van de Vereniging voor Kindergeneeskunde Károly Illy zei vrijdagochtend tegen het NOS Radio 1 Journaal dat ouders hun kinderen zonder zorgen naar school kunnen laten kaan. „Ik begrijp dat ouders zich zorgen maken, maar inmiddels weten we dat kinderen op de basisschool een verwaarloosbare rol spelen in het verspreiden van het coronavirus.” Nederland telt 6.200 basisscholen en 1,4 miljoen basisschoolleerlingen.

„Veel ouders hebben het idee dat hun kind een soort proefkonijn is”, zegt voorzitter van het Jeugdeducatiefonds en tevens oud-PvdA-voorzitter Hans Spekman in de Volkskrant. „Ouders van Marokkaanse en Turkse afkomst die nieuws uit het land van herkomst volgen, zien dat in deze landen strengere coronamaatregelen gelden. Dat voedt de angst.” Ook speelt mee dat sommige naaste familieleden van de kinderen tot de risicogroep behoren. Daarom worden de kinderen thuisgehouden.

Het fonds ontvangt signalen vanuit zijn achterbaan dat 20 tot 30 procent van de kinderen uit arme gezinnen niet naar school komt. Dat is flink meer dan het landelijk geschatte gemiddelde. De Algemene Vereniging Schoolleiders meldde donderdag dat ze schat dat van alle leerlingen in het basis- en speciaal onderwijs deze week tussen de 3 en 5 procent thuisblijft.

De meest getroffen regeling is een uitstel van betaling. Deze is sinds medio maart met 129.000 bedrijven en 18.000 consumenten – die bijvoorbeeld een hypotheek of lening hadden af te lossen – overeengekomen. De gemiddelde „betaalpauze” duurt bij consumenten één tot drie maanden. Er zijn daarnaast bijna 14.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totaalwaarde van 8,6 miljard euro. Bij een kwart van die financieringen staat de overheid garant.

Iedereen blijft verplicht gezichtsmaskers te dragen in overdekte openbare ruimtes en afstand te houden van elkaar. EU-burgers kunnen het land weer in zonder in quarantaine te hoeven. Voor mensen van buiten de EU blijft de quarantaineverplichting van veertien dagen bestaan. Buitenlandse reizigers die symptomen van het coronavirus vertonen, worden het land niet binnengelaten.

12 maart werd de epidemie in het land uitgeroepen. Scholen, horeca, winkels en sportclubs werden gesloten en het openbaar vervoer stopte met rijden. Sinds het begin van de uitbraak in het land werden er 103 doden door het coronavirus geteld en werden er 1.464 besmettingen geregistreerd. Het naast Italië gelegen Slovenië heeft twee miljoen inwoners. In april werd al een versoepeling van de beperkingen aangekondigd. Scholen gaan volgende week deels weer open, net als de horeca in het land.

De Sloveense regering heeft donderdag officieel aangekondigd dat de coronavirusepidemie in het land afgelopen is. Slovenië is daarmee het eerste land in Europa dat die aankondiging doet. De afgelopen twee weken bleef het aantal nieuwe besmettingen elke dag onder de tien.

Supermarkten maken hoge omzet in eerste kwartaal door ‘hamstergedrag’

Supermarkten en speciaalzaken in de voedselsector hebben goede zaken gedaan in het eerste kwartaal van 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet in deze branche lag 6,4 procent hoger dan een jaar eerder, de grootste stijging in twaalf jaar.

Met name de supermarkten draaiden een hoge omzet. In maart lag de omzet van de supermarkten in Nederland 13,1 procent hoger dan een jaar ervoor, wat volgens het CBS mede een gevolg is van hamstergedrag van consumenten. In het hele eerste kwartaal werd 6,9 procent meer omgezet, waar speciaalzaken als slagerijen en slijterijen 4,9 procent meer omzetten.

Ook in de zogeheten non-foodsector - van kledingwinkels, meubelwinkels tot drogisterijen - zijn de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar. Over het hele kwartaal werd 0,6 procent minder omgezet in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam vooral door de verliezen die werden gedraaid in maart, toen deze sector 8 procent minder omzette. Met name de kledingbranche (omzetverlies van 16,2 procent) en de schoenenbranche (15,7 procent minder) leverden in het eerste kwartaal in.

Dat mensen meer thuis zijn en tijd over hebben, lijkt zijn weerslag te hebben op de omzet van de doe-het-zelfbranche. In het eerste kwartaal zag deze tak een stijging van 13,6 procent in de omzet. In de gehele detailhandel wordt ook meer via internet verkocht. De internetomzet steeg in het eerste kwartaal van het jaar met 19,1 procent, de grootste toename in twee jaar.

