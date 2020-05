Corona tracer: bluetooth-ketting volgt bewegingen van werknemers

De draadloze gadget die normaliter controleert dat je je telefoon niet in de auto gebruikt, is nu omgedoopt tot de Corona Tracer.

Paul Hendriks van het Nederlandse bedrijf SafeDrivePod zag de mogelijkheid om via bluetooth te bepalen of mensen dicht bij elkaar staan. „Zo kan een werkgever, als een personeelslid positief getest is op corona, zien welke medewerkers de laatste twee weken risico op besmetting liepen.”

Dat maakt het makkelijker om besmettingshaarden op te sporen zonder het hele bedrijf plat te hoeven gooien, aldus Hendriks. In drie weken tijd ontwikkelde hij een volgens hem privacyvriendelijk systeem, dat contactmomenten registreert tussen mensen die zich op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar bevonden. Eén geautoriseerde persoon binnen het bedrijf weet welke tracer bij welke werknemer hoort. De werknemers hoeven geen app te gebruiken of hun tracer op te laden; de batterij gaat ruim een half jaar mee.

Erg nauwkeurig is bluetooth niet om afstand te bepalen, al proberen Apple en Google een techniek te ontwikkelen om zulke contactmomenten via smartphones bij te houden. Dat vormt de basis voor veel corona-apps, zoals ook de Nederlandse overheid die ontwikkelt.

Maar volgens Hendriks worden metingen een stuk betrouwbaarder als je met identieke bluetoothzenders werkt, in plaats van willekeurige telefoons. „Wat ook scheelt: als alle werknemers de tracer op dezelfde plek dragen, bijvoorbeeld in hun borstzakje of in een ketting om de hals.”

De eerste bestellingen zijn binnen – het gaat om tienduizenden stuks van onder meer Duitse bedrijven. Hendriks verwacht zonder problemen honderdduizenden exemplaren (25 euro per stuk) te kunnen leveren. De fabriek, in Slovenië, draait al op volle toeren.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 mei 2020