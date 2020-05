Wereldwijde protesten tegen lockdown

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het openbare leven vrijwel overal ter wereld in meer of mindere mate beperkt. Zo eensgezind als die maatregelen zijn ingevoerd, groeit daar nu ook overal onvrede over. De redenen daarvoor lopen uiteen: van een roep om meer autonomie en persoonlijke vrijheden in het ene land, tot heel specifieke economische of politieke eisen in het andere.