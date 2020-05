Volgens China kan het: heel Wuhan testen op corona

Wuhan wil vanaf uiterlijk eind volgende week alle elf miljoen inwoners van de stad testen op het coronavirus. De hoofdstad van de centraal-Chinese provincie Hubei was de eerste stad ter wereld die te maken kreeg met een uitbraak van Covid-19. Wuhan leefde elf weken volledig afgesloten van de buitenwereld. Van 23 januari tot 8 april zat de stad op slot.

Volgens officiële cijfers vielen er in Wuhan 3.869 doden. Er waren al 35 dagen achtereen geen nieuwe besmetting gemeld, toen er op zondag en maandag toch zes nieuwe gevallen bij kwamen. Het wooncomplex waar de ziekte nu is uitgebroken is toevallig ook het complex dat de Chinese president Xi Jinping in maart bezocht. Zes vragen over de grote testoperatie.

1 Hoe komt Wuhan aan de nieuwe besmettingen?

Het eerste geval is een man van 89 jaar, die op 17 maart koorts kreeg. Hij ging niet naar de dokter en is niet getest, maar herstelde thuis en knapte na tien dagen weer op. Eind april kreeg hij opnieuw ziekteverschijnselen. Toen testte hij positief voor corona, wat op 9 mei officieel gemeld werd. Waarschijnlijk was hij op 17 maart al besmet, en kreeg hij na zijn herstel opnieuw last van diezelfde, eerdere besmetting.

Wu Zunyou, hoofd epidemiologie van het Chinese Centrum voor Ziektenbestrijding, heeft op de staatstelevisie gezegd dat er in Wuhan meer van dit soort gevallen zijn. De ziekte duurt dan dertig tot vijftig dagen, en de patiënten hebben in die periode soms wel en soms geen last van ziekteverschijnselen. De vrouw van de bejaarde man en vier anderen in hetzelfde wooncomplex testten ook positief.

2 Hadden de besmettingen voorkomen kunnen worden?

De Chinese overheid denkt kennelijk van wel, want de partijsecretaris van het district waar het virus de kop opstak is stante pede ontslagen. Hij zou slordig zijn geweest bij het voorkomen van de verspreiding.

Mogelijk ging hij niet snel genoeg over tot isolatie van de patiënten. Of misschien verwijt de overheid hem dat hij alle zes gevallen aanvankelijk als ‘asymptomatisch’ heeft geregistreerd. Minstens drie van de zes mensen vertoonden wel degelijk ziekteverschijnselen.

Het is in het huidige politieke klimaat moeilijk voor een bestuurder om nieuwe besmettingen eerlijk te melden. China is er erg trots op dat het de strijd tegen de ziekte in Wuhan gewonnen heeft. Geen enkele lokale ambtenaar heeft zin om dat beeld te verstoren.

3 Elf miljoen tests in tien dagen, kan dat?

Ter vergelijking: de VS hebben tot nu toe ruim negen miljoen mensen getest. Dan is elf miljoen tests in tien dagen wel heel veel. Maar een deel van de bevolking van Wuhan is al getest. Schattingen lopen uiteen van één tot vijf miljoen mensen. China produceert vier miljoen testkits per dag, dus die zijn er in principe wel.

In een geheime notitie van de overheid van Wuhan is aan de districtsbesturen gevraagd een plan te maken om de bewoners vóór eind volgende week te testen. Ouderen, kwetsbaren en mensen in dichtbevolkte delen van de stad gaan voor. Mogelijk wordt uiteindelijk niet iedereen getest, maar blijft het beperkt tot die groepen. Sommige Chinese experts zeggen nu al dat testen van alle inwoners van Wuhan niet nodig is.

4 Waarom wil de overheid iedereen testen als er maar zes gevallen zijn?

Misschien speelt mee dat niemand de officiële cijfers van Wuhan vertrouwt. Aanvankelijk zijn er waarschijnlijk veel mensen omgekomen bij wie de besmetting niet is vastgesteld, maar die toch corona hadden. Dan is ook niet in kaart gebracht met wie die patiënten in aanraking zijn geweest. Er zijn daarom mogelijk nog veel gevallen onontdekt. Het gevaar zit hem echter vooral in de asymptomatische gevallen: mensen die wel besmet zijn, maar niet ziek. Zij kunnen anderen wel besmetten. Testen van de gehele bevolking kan duidelijk maken in hoeverre de ziekte nog rondwaart in Wuhan.

5 Als veel mensen alsnog besmet blijken, hebben we dan het bewijs in handen dat China heeft gelogen over de ernst van de uitbraak?

Nee. Het zou wel laten zien hoe hardnekkig de ziekte is. Ook zou het erop wijzen dat het virus zich meteen bij het begin van de uitbraak al breed heeft verspreid onder de bevolking. Het maakt het ook waarschijnlijker dat er meer mensen gestorven zijn aan corona dan uit het officiële cijfer blijkt.

Na versoepelingen: nieuwe uitbraken, maar nog geen tweede golf

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 mei 2020