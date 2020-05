Voetbalerfgoed te koop op Marktplaats

Te koop aangeboden: keepersshirt van Hans van Breukelen, gedragen op het EK-voetbal in 1992. Voor 2.275 euro verkocht: voetbalschoenen uit 1936, gedragen door internationaal Joop van Nellen.

In de Nederlandse voetbalwereld is reuring ontstaan over Marktplaats-adverenties waarin nationaal voetbalerfgoed te koop wordt aangeboden, blijkt uit een rondgang van NRC. Sinds ruim een maand verkopen twee Brabantse ondernemers tientallen collectors items – een stapel dozen met unieke voetbalshirts, vaantjes en andere relikwieën moet nog worden uitgepakt. Het gaat om stukken die vertoond werden in het nationaal voetbalmuseum. Eind 2018 sloot dat de deuren.

Internationals zijn verbaasd uitgeleende spullen op Marktplaats te zien. Oud-keeper Van Breukelen zegt rondom de opening van het museum in 2009 een bruikleenovereenkomst getekend te hebben. Oud-verdediger Jaap Stam doneerde voetbalschoenen met het idee dat ze vertoond zouden worden in een museum – niet dat ze nu aan de hoogste bieder verkocht worden. Initiatiefnemers van het museum, Johan Derksen, Hugo Borst en Matty Verkamman zijn verbolgen over de verkoop en hebben een advocaat ingeschakeld. Voetbalbond KNVB wil ook stukken terug omdat de bond meent deze in bruikleen te hebben gegeven. Maar volgens museumeigenaar Paul Hermsen is alles in orde. Alle bruiklenen zouden zijn geretourneerd, wat nu verkocht wordt heeft hij destijds overgenomen. „Die shirtjes en vaantjes stellen geen flikker voor. Ik zit helemaal niet te wachten op die zooi, dus ik verkoop het.”

