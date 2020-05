TUI schrapt 8.000 banen

Het coronavirus is „de grootste crisis ooit gezien, voor zowel TUI als de toerismesector”. Zo werd het slechte nieuws – het schrappen van duizenden banen – woensdag in een verklaring omkleed.

Het Duitse TUI wil 8.000 arbeidsplaatsen schrappen. Daarbij gaat het naast ontslagen ook om het opschorten van wervingsplannen. Er werken tussen de 60.000 en 70.000 mensen bij de reisgigant, dat met 400 hotels en resorts, vliegtuigen en cruiseschepen de allergrootste aanbieder is van pakketreizen. Hoe het nieuws uitpakt voor de kleine drieduizend TUI-medewerkers in Nederland is nog niet duidelijk. Voorheen waren het in de toerismesector nog vooral vliegtuigmaatschappijen die massaontslagen aankondigden door de pandemie.

In januari profiteerde TUI met extra boekingen nog van het wegvallen van concurrent Thomas Cook. Maar dat was van korte duur.

Al vroeg kreeg het concern last van de gezondheidscrisis toen TUI-vakantiegangers, ook Nederlanders, in februari vast kwamen te zitten in een hotel op Tenerife nadat een Italiaanse gast positief testte. Ze moesten binnen blijven in hun hotelkamer. Door het virus werden uiteindelijk alle reizen tot tenminste half juni afgezegd. Tweehonderdduizend TUI-reizigers werden gerepatrieerd, net als vierduizend medewerkers.

TUI meldde woensdag een verlies van 740 miljoen euro over het afgelopen kwartaal. Het maakt gretig gebruik van een overbruggingskrediet van liefst 1,8 miljard euro van de Duitse staatsbank KfW.

Een gok

Het concern schrijft de crisis ook als kans te zien om zowel het eigen bedrijf, als vakantie vieren opnieuw uit te vinden. Zo wil TUI een derde van de overheadkosten terugsnoeien. Topman Fritz Joussen liet woensdag in een gesprek met analisten weten het fenomeen vakantie te willen herzien. Bijvoorbeeld door klanten meer opties dicht bij huis te bieden en hen te stimuleren buiten het hoogseizoen te boeken. Het bedrijf zegt er heilig van overtuigd te zijn dat mensen nog steeds op vakantie willen. Volgens Joussen kan TUI in juli weer veel van het werk hervatten.

Grant Shapps, de Britse minister van Transport, reageerde direct op dat optimisme door mensen af te raden al een zomervakantie te boeken naar het buitenland. Volgens Shapps nemen reizigers daarmee „een gok”, omdat niet duidelijk is welke kant het opgaat met het virus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 mei 2020