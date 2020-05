Sportscholen houden hoop op versnelde openstelling

Branchevereniging NL Actief is er nog steeds van overtuigd dat sportscholen „morgen” al veilig open kunnen. Het protocol daarvoor, dat al was goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, nam desondanks niet alle twijfels weg bij het Outbreak Management Team (OMT), legde minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) dinsdag uit in een video-overleg waarin met NL Actief werd gesproken over mogelijke versnelde openstelling.

NL Actief beklaagde zich vorige week dat het besluit om sportscholen tot september te sluiten onvoldoende was onderbouwd. „Het bleek toch niet helemaal helder hoe ons protocol in elkaar steekt en waartoe onze branche in staat is”, zegt algemeen directeur Ronald Wouters over het gesprek met minister Van Rijn.

Het OMT, dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen, vraagt zich onder meer af of sportscholen wel voldoende zicht hebben op het aantal sporters dat aanwezig is. Dat is volgens NL Actief geen probleem, aangezien veel centra met toegangspoortjes werken en reservering verplicht zal worden. In sportscholen werken daarnaast professionals, aldus Wouters, die in staat zijn de voorschriften te handhaven – waar eveneens twijfels over bestaan.

Een ingewikkeldere kwestie is de vraag hoe het zit met de mogelijke verspreiding van aerosolen die binnensporten volgens het ministerie „nog te risicovol” maken. Twistpunt is of iemand die besmet is maar geen klachten heeft, deze al verspreidt. NL Actief onderzoekt of dit risico kan worden weggenomen door minder intensieve cardiotrainingen aan te bieden. Hoe is dit bijvoorbeeld geregeld in Duitsland, waar sportscholen wel zijn geopend?

Wouters zegt te „vertrouwen op een voortvarend proces” zoals met Van Rijn is afgesproken, maar kan niet zeggen hoe lang dit zal duren. „De beperkende factor zal in het proces zitten en niet bij ons.” De branchevereniging overlegt alleen met het ministerie, dat als het ware als „intermediair” optreedt door de nieuwe maatregelen weer ter advies voor te leggen aan het OMT.

Fitnessketen BigGym wacht de gesprekken niet af en spande dinsdag een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. De keten stelt dat de gedwongen sluiting disproportioneel is. „Dat de overheid verregaande maatregelen mag nemen, staat als een paal boven water”, licht advocaat Lex de Jager toe. „De vraag is alleen: waar houdt het op?” Ook in een noodsituatie als de coronapandemie moet ergens een grens worden getrokken, aldus De Jager, die „sterk de indruk” heeft dat deze nu wordt overschreden. Andere sportscholen tonen volgens de advocaat „massale belangstelling” voor de zaak, die volgende week woensdag dient in Den Haag.

Wouters noemt het kort geding „onverstandig” nu NL Actief, waarbij BigGym niet is aangesloten, nog gesprekken voert over mogelijke versoepeling. De fitnessketen heeft echter weinig vertrouwen dat die op deze manier iets opleveren. De Jager: „Er is geen andere optie. Als de minister morgen besluit dat sportscholen weer opengaan, trekken we het kort geding met vreugde in.”

