‘Hawija’ wordt debat van emoties

Hoe belangrijk is transparantie als het gaat om oorlogvoering? En heeft de Nederlandse regering de Tweede Kamer voldoende informatie verstrekt om diezelfde regering ook goed te kunnen controleren?

Het zijn deze fundamentele vragen die op tafel liggen deze donderdag, wanneer minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) voor de vierde keer uitleg moet geven in de Tweede Kamer over de zeker zeventig burgerslachtoffers die in juni 2015 vielen in de Iraakse stad Hawija, door toedoen van een Nederlandse luchtaanval.

Directe aanleiding voor dit vierde grote debat zijn documenten die de Amerikaanse overheid vrijgaf, op grond van de Freedom of Information Act, opgevraagd door NRC en NOS. Daaruit bleek onder meer dat informanten van de Amerikaanse CIA, in tegenstelling tot wat minister Bijleveld altijd verklaarde, risico’s zagen vóór het bombardement dat een woonwijk wegvaagde. „Daardoor had men redelijkerwijs kunnen concluderen dat er burgerslachtoffers hadden kunnen vallen als gevolg van de aanval”, aldus de Amerikanen achteraf.

Informatie achtergehouden

Bijleveld stuurde de documenten pas naar de Kamer nadat media ze publiceerden. Haar verweer: ze kon dat niet eerder doen, omdat de documenten geclassificeerd, dus geheim waren. Kamerleden, van oppositie én coalitie, willen uitleg. Waarom kan de pers wel informatie krijgen die de Kamer wordt onthouden? Er bleven meer vragen onbeantwoord, ook al stuurde Bijleveld vorige week de antwoorden op negentig schriftelijke vragen naar de Kamer, dertig pagina’s.

Hoewel de aandacht in Den Haag de afgelopen weken uitsluitend naar de coronacrisis ging, kan het nog spannend worden voor Rutte III. Bijleveld kwam vaak in het nauw op dit dossier. Keer op keer moest ze zich verantwoorden na nieuwe onthullingen. Ze creëerde op belangrijke momenten onduidelijkheid. Over de vraag of het precieze aantal slachtoffers bekend was. Of over de vraag welke ministers op de hoogte waren. Een motie van wantrouwen kreeg vorig jaar steun van de gehele oppositie, behalve de SGP en Wybren van Haga.

Veel oppositiepartijen houden dezelfde positie: wat SP’er Karabulut betreft „is de positie van de minister onhoudbaar”. De vraag is nu wat de coalitiepartijen – en de SGP – doen. D66 en de ChristenUnie zijn al langer zeer kritisch over het optreden van Bijleveld. Elk nieuwe feit maakt de ergernis groter. Als D66 en ChristenUnie een motie van wantrouwen zouden steunen, zou dat niet alleen het einde van Bijlevelds carrière op Defensie zijn. Het zou ook een crisis in de coalitie veroorzaken. ‘Hawija’ gaat bovendien over burgerdoden. Dat geeft het debat een extra, emotionele lading.

De reuring en emoties waren een dag vóór het debat al voelbaar in de voorheen stille gangen van de Tweede Kamer. In de ochtend ontvingen Kamerleden een ooggetuige van het bombardement. Alaa Qader Ridha woonde twee kilometer bij het doelwit, een bommenfabriek van IS, vandaan. Toch stortte zijn huis in en raakte zijn zoon door de bomaanslag blind aan een oog.

Ridha vertelde zijn verhaal op uitnodiging van SP-Kamerlid Sadet Karabulut, de felste critica van minister Bijleveld op dit onderwerp. De andere aanwezigen, Salima Belhaj (D66), Bram van Ojik (GroenLinks) en John Kerstens (PvdA) trokken in het verleden veelal gezamenlijk op. In de fractiekamer van de SP werd hier het menselijke verhaal verteld, over dood en verderf van oorlog.

Ook het ministerie van Defensie organiseerde een bijeenkomst. In een ‘briefing’ werden alle fractiewoordvoerders bijgepraat over de afwegingen die worden gemaakt bij het kiezen van een doelwit, zoals de IS-bommenfabriek in Hawija. Het doel: parlementariërs meenemen in de afwegingen die worden gemaakt, begrip kweken voor hun positie.

Ook de emotionele gevolgen voor de krijgsmacht werden benoemd. „Het is pijnlijk als je als vlieger met burgerslachtoffers wordt geconfronteerd”, zei plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten en helikoptervlieger Onno Eichelsheim voorafgaand aan de uitleg. „Het gaat niet altijd goed. Daar moet je als militair mee kunnen omgaan.” Ook Defensie, was de boodschap, voelt de gevolgen.

