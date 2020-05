Alweer jaren geleden zit ik in de trein. Het is lange tijd onduidelijk of de trein kan vertrekken. Algehele onrust bij de reizigers. Iedereen boos, er wordt gemopperd en geklaagd. Dan mengt de man naast mij zich in de gesprekken. Hij vertelt dat hij enige tijd daarvoor ook in een trein zat, die zoveel vertraging had, dat hij afzag van zijn oorspronkelijke plan. In plaats daarvan is hij toen naar het museum in Den Bosch gegaan. Zijn oorspronkelijke plan? Het museum in Enschede. Hij had het over 13 mei 2000.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 mei 2020