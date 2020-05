Bevrijd van het dagelijkse coronadebat

‘Vanavond in #Op1 een nieuwe opleving van Ab Osterhaus”, twitterde Tom Egbers nadat de talkshow een terugkeer van de huisviroloog had aangekondigd, waarin deze het zou hebben over de nieuwe opleving van het coronavirus. Osterhaus bleek weinig aan de tweet toe te voegen te hebben, ook al omdat die nieuwe opleving nog niet heeft plaatsgevonden. Zoals hij zelf zei: „Waar zitten we nu? Dat weten we over twee weken.”

In zekere zin was het corona-item gezichtsbedrog, want het valt juist op dat de talkshows na twee maanden virusprogrammering uit hun lockdown zijn gekomen. Dat ging in fasen. Eerst drongen de bekvechtende splinterpartijen Denk en 50Plus door in de uitzendingen, in een tweede fase was ruimte voor gesprekken over de Tweede Wereldoorlog. Zondag was fase drie: Louis van Gaal. De man van het universele gelijk, lang slechts een stip aan de horizon, was naar Op1 gekomen en recenseerde daar haast heel Nederland: Rutte, Dijkhoff, de KNVB. Als toegift werd hij boos op Jeroen Pauw.

Nu corona niet meer de zon is waarom alle praattafels draaien, was er dinsdag volop ruimte voor andere kwesties. M besprak het straatgeweld tegen homoseksuelen met onder anderen advocaat Sébas Diekstra en de Amsterdamse burgemeester Halsema. Ze stemden overeen in hun verontwaardiging, maar over de slagvaardigheid van de hoofdstedelijke politie liepen de meningen uiteen. Er was werk aan de winkel. Margriet van der Linden betreurde – een opmerkelijke observatie voor een talkshowhost – „dat het altijd via dit soort tafels moet”.

Daar zit iets in, al wordt zo’n tafel er niet slechter van. Bij Op1 moest staatssecretaris Alexandra van Huffelen, druk met puinruimen bij de Belastingdienst, zich verdedigen vanwege het nieuws dat men zich in de toeslagenaffaire schuldig had gemaakt aan etnisch profileren. „Fantastisch werk van de betrokken journalisten en Kamerleden”, zei ze over de ontdekking – royaal voorbijgaand aan het feit dat haar mensen dat fantastische werk allang overbodig hadden moeten maken. Van Huffelen werd even stevig aan de tand gevoeld, maar daar leek Tijs van den Brink zelf van te schrikken: „Sorry dat we een beetje streng waren.” Hij zei het echt.

Het duidelijkst komt de bevrijding van het dagelijkse coronadebat naar voren in Beau, de vorige week teruggekeerde talkshow van RTL. De viruszaken bleven er beperkt tot een item met kunstenaar Manuel Seikritt. Politiek ontbrak geheel. Van Erven Dorens leidde een uitstekend gesprek over de dood van vijf watersporters in Scheveningen – met gevoel voor de ontreddering, maar ook met aandacht voor de technische aspecten. We kregen een heldere uitleg over windrichtingen en over het ‘meisop’ – een woord dat te mooi is voor de verstikkende massa schuim die op de golven dreef.

De verstevigde redactie (dezelfde als die van het nu pauzerende Jinek) heeft Van Erven Dorens rustiger gemaakt; hij lijkt met zijn gedachten minder bij de vraag of hij het allemaal wel goed doet en kan zich dus beter op de gesprekken concentreren. Het leverde een lange en ontspannen conversatie op met Marcel van Roosmalen en fotograaf Jan Dirk van der Burg over hun boek Nederland onder het systeemplafond.

De makers reisden ervoor door Nederland langs inspraakavonden en andere glamourloze bijeenkomsten. De observaties van Van Roosmalen, groothandelaar in al te menselijke lulligheden, kwamen mooi tot hun recht. Bij Beau kon gegniffel over het glorieuze hondenpoepbeleid in Drimmelen (de poepzuiger werd er omgebouwd tot sneeuwschuiver) ons weer even afleiden van de gewichtige narigheden van alledag.

