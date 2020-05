Australië wint eerste AI Songfestival

De Australische winnaars van het eerste AI Songfestival van VPRO en 3FM.

Met het liedje ‘Beautiful the world’ heeft het Australische team Uncanny Valley het eerste AI Songfestival gewonnen.

Het festival was een initiatief van VPRO en 3FM om te onderzoeken of het mogelijk is liedjes te maken op basis van artificiële intelligentie. Dertien teams uit Europa en Australië lieten de computer (deels) het werk doen om een Songfestivalhit te maken, die vervolgens werden beoordeeld door publiek en jury. Hoewel de douze points van de jury gingen naar de Duitse inzending gaf de publieksstem de doorslag, waardoor Australië won. Voor dit liedje werd de computer ‘getraind’ met geluiden van Australische dieren als koala’s en kookaburra’s. De Nederlandse inzendingen werden derde en vijfde.

De jury spreekt in haar eindrapport van „een opvallend breed scala aan innovatieve benaderingen”. „We waren erg blij met de diversiteit en samenwerking binnen de teams, die niet alleen de grenzen van hun creativiteit verlegden, maar het publiek ook een inkijkje gaven in de opwindende toekomst van de samenwerking tussen mens en AI in muziek.’ Initiatiefnemer Karen van Dijk: „Ik hoop dat mensen gaan zien dat daar in de toekomst ook heel mooie dingen uit kunnen voortkomen.” Over een tweede editie zegt Van Dijk: „Er zijn nog geen concrete plannen, maar we gaan hier uiteraard over doorpraten als het stof eenmaal is neergedaald. Misschien moeten we dit volgend jaar met Australië organiseren.”

Na het afblazen van het Songfestival brengt de NPO de komende dagen alternatieve festivalprogramma’s, waaronder de documentaire De weg naar de winst (donderdag, NPO1, 21.35u) en de show Eurovision: Europe Shine A Light (zaterdag, NPO1, 21.00u).

