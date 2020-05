Stercoureur Vettel verlaat Ferrari eind dit jaar

Sebastian Vettel verlaat eind dit jaar na zes seizoenen het Formule 1-team van Ferrari. „We hebben allebei geen behoefte meer om na dit seizoen nog samen te werken”, zegt Vettel dinsdag in een persbericht van het Italiaanse team. De Duitser kwam in 2015 als viervoudig wereldkampioen bij Ferrari rijden om het team weer de titel te bezorgen, maar is daar nog niet in geslaagd. Wel won hij veertien grand prixs voor Ferrari.

Vettel (32) was tijdens de eerste jaren van zijn Ferrari-dienstverband zo’n beetje de enige coureur die het Lewis Hamilton in zijn Mercedes lastig kon maken. In 2017 en 2018 ging de titelstrijd tussen Vettel en Hamilton. De Duitser werd beide keren tweede. Vooral in 2018 was dat bitter: Vettel verloor het initiatief in het kampioenschap nadat hij voor eigen publiek op Hockenheim in leidende positie uit de race crashte. Daarna viel hij vooral op door fouten. Ook vorig jaar ging het meermaals mis. Zo ramde Vettel Max Verstappen uit de bocht in Groot-Brittannië, schakelde hij zichzelf en teamgenoot Charles Leclerc uit in Brazilië en haalde hij levensgevaarlijke capriolen uit tijdens Ferrari’s thuiswedstrijd in Monza.

De positie van Vettel bij Ferrari kwam het afgelopen jaar steeds verder onder druk te staan. Vorig seizoen legde hij het af tegen zijn nieuwe teamgenoot Leclerc, een tien jaar jonger supertalent uit Monaco, dat nog maar aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 bezig was. Leclerc won meer races, haalde meer punten en was in de kwalificaties sneller dan de ervaren Vettel.

Aflopend contract

Ferrari legde Leclerc vorig jaar vast tot en met 2024, waarmee duidelijk werd dat de Italianen zich de komende jaren op hem zullen richten. Vettels contract loopt daarentegen eind 2020 af. Hij ging met Ferrari in gesprek over verlenging, maar die onderhandelingen zijn volgens goed ingewijde Britse en Duitse autosportmedia stukgelopen. Een nieuw contract tegen een lager salaris zou Vettel geweigerd hebben.

Wie Vettel gaat opvolgen bij Ferrari is nog de vraag. Aan belangstellenden zal geen gebrek zijn, want de stoeltjes in de rode bolides zijn van oudsher de meest felbegeerde in de Formule 1. De grootste kanshebbers lijken voorlopig McLaren-coureur Carlos Sainz en Renault-coureur Daniel Ricciardo, voormalig teamgenoten van Max Verstappen. De Nederlander zelf wordt het hoogstwaarschijnlijk niet: hij ligt bij Red Bull Racing tot en met 2023 vast, en anders dan in het voetbal worden contracten in de Formule 1 meestal gewoon uitgediend.

Het Formule 1-seizoen is vanwege de coronacrisis nog niet begonnen. De leiding van de sport richt zich momenteel op een seizoensstart op 5 juli in Oostenrijk. In de maanden daarna zouden dan alsnog minimaal vijftien races moeten plaatsvinden. Als dat uitkomt, rijdt Vettel in december bij de grand prix van Abu Dhabi zijn laatste race voor Ferrari.