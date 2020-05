Rijksmuseum zet gigantische foto van ‘De Nachtwacht’ online

Het Rijksmuseum in Amsterdam stelt de restauratie van De Nachtwacht enkele maanden uit naar aanleiding van de coronamaatregelen. Wel publiceert het museum een gigantische foto van De Nachtwacht op de website. „De meest gedetailleerde afbeelding die ooit van een kunstwerk van zo’n groot formaat gemaakt is”, aldus het Rijksmuseum.

De foto, of eigenlijk een combinatie van 24 rijen van 22 foto’s, bestaat in totaal uit 44,8 gigapixels. De afstand tussen de pixels is 20 micrometer (0,02 mm). Het is mogelijk om zo ver in te zoomen dat de verfstreken en zelfs pigmentdeeltjes in de verf zichtbaar worden. Het beeld is met wetenschappelijk doel gemaakt, als nulmeting, om alle toekomstige verouderingsprocessen in het schilderij nauwkeurig bij te kunnen houden.

De restauratie van het wereldberoemde schuttersstuk van Rembrandt uit 1642 zou na deze zomer beginnen. Verwacht wordt nu dat pas begin 2021 begonnen kan worden.

Onderzoekers toen ze nog geen 1,5 meter afstand hoefden te houden. De restauratie van De Nachtwacht vindt plaats in een grote glazen vitrine in het Rijksmuseum. Foto Freek van den Bergh / ANP

Door de coronamaatregelen konden de onderzoekers de afgelopen twee maanden niet verder gaan met het maken van scans en foto’s. Onderzoek en restauratie van De Nachtwacht gebeuren in een grote glazen vitrine die speciaal voor het project in de Eregalerij van het museum is gebouwd.

‘Niet haasten’

Vanaf woensdag 13 mei wordt, in een verder leeg Rijksmuseum, het reeds begonnen onderzoek in de Eregalerij hervat. In verband met de coronamaatregelen kunnen maximaal twee onderzoekers tegelijkertijd bij het schilderij, om op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen werken. Vanuit huis is de afgelopen maanden wel doorgegaan met het onderzoeken van de reeds gemaakte beelden.

Detail van de helm van de man helemaal links op ‘De nachtwacht’. Foto Rijksmuseum

Dat twee maanden vertraging in de onderzoeksfase zorgen voor langer dan twee maanden uitstel van de restauratiefase, is omdat het museum niet wil haasten met het belangrijke project. Robert van Langh, projectleider van ‘Operatie Nachtwacht’, zei daarover eerder in NRC: „Ik heb altijd gezegd: ik wil dit wel doen, maar alleen als het zonder tijdsdruk kan.”

Lees ook: Rijks begint onderzoek naar ‘De Nachtwacht’- wat gaat er precies gebeuren?

Het grootschalige onderzoek naar De Nachtwacht begon in juli 2019. De kosten voor alleen de onderzoeksfase zijn eerder geschat op 3 miljoen euro. Onbekend is wanneer de restauratie klaar is.

Net als andere musea gaat het Rijksmuseum, mits de overheid het toestaat, vanaf 1 juni weer open voor publiek. Bezoekers kunnen online een ticket reserveren. In het begin is er dagelijks ruimte voor 2.000 bezoekers. In recordjaar 2019 bezochten per dag gemiddeld ruim 7.400 bezoekers het museum.