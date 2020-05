Post van Jezus, Ybeltje en het logische gevolg

Arnold Karskens, voorzitter van aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON), vertelde Trouw begin dit jaar dat hij Jezus ooit heeft ontmoet. „Lange haren, lange baard.” Later hebben hij en Jezus ook gecorrespondeerd. „Een brief van Jezus, wie heeft zoiets?” Maar wat een onfortuin: Karskens was de brief „kwijtgeraakt”. Zul je altijd zien: de een laat zijn huissleutels slingeren, de ander verliest een brief van Jezus.

In elk geval keek ik er niet van op dat ON, voor genegeerde landgenoten, een online rubriek voor „spirituele en andersoortige ervaringen” begon. Als presentator trad Ybeltje Berckmoes op, VVD-Kamerlid in 2011-2017, over wie je in Den Haag wel hoorde dat ze een ruim bemeten voorstellingsvermogen heeft. Dat Berckmoes voor de omroep een fantast interviewde voor wie corona een complot is, alsmede een ‘medium’ dat claimt in contact te staan met Pim Fortuyn, leek me gezien Karskens’ eigen ervaringen met Jezus een logisch onderdeel van het zenderprofiel.

Nu kent ON nogal tegenslag. Medeoprichter Haye van der Heyden zei dat Holocaust-ontkenners ook het woord moesten krijgen. Dat vond Karskens te veel vrijheid van meningsuiting: exit Van der Heyden. Een andere medeoprichter, Joost Niemöller, noemde Holocaust-ontkenner David Irving ooit „een van de belangrijkste historici over WOII”, dus dat riep ook vragen op. Daarna bleek dat ON zich had vergist in de peildatum van het ministerie, zodat de omroep pas volgend jaar mogelijk zendtijd krijgt.

Er komt nu een bestuurscrisis bij. Nadat een van Berckmoes’ interviews in een YouTube-filmpje op de hak was genomen, eiste ze als secretaris van de vereniging dat de maker het filmpje verwijderde: dit was „smaad en laster”. Een boeiende positie voor wie de ongehoorde medemens wil vertegenwoordigen. Het ging zelfs het bestuur van ON te ver. Maandag werd bekend dat Berckmoes vertrekt en dat Niemöller terugtreedt als voorzitter van de raad van toezicht, maar programma’s blijft maken. De klacht tegen de journalist is van de baan.

Toen Berckmoes in 2017 na haar vertrek uit de Kamer een boek publiceerde over de VVD, deed Niemöller „belangrijk eindredactioneel werk”. Berckmoes haalde destijds veelvuldig de publiciteit met haar klacht dat haar partij absoluut niet wilde dat ze interviews gaf. „Meestal zei ik toch maar dingen waar ze niet blij mee waren”, schreef ze. „Bijvoorbeeld dingen die ik echt vond.”

Je verwacht niet dat ON na al deze debacles nog veel zal bijdragen aan de Hilversumse omroep – maar wel nuttig dat dit initiatief ons toch enige inzage in de ziel van Ybeltje heeft gegeven.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Lotfi El Hamidi.

