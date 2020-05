Durf jij nog met de trein naar je werk? Ik niet. Want gisteren droomde ik dat het coronavirus een mannetje was met een extreem succesvolle carrière. Zo’n eikeltje van sales met een disruptieve scale-up, een lekkere omzet en een prima marktpenetratie – een gamechanger met een purpose. En ik zag hem likkebaardend kijken naar al die plekken waar hij straks nóg meer slachtoffers kan maken.

Naar de musea die straks weer opengaan, naar het vliegverkeer. Naar de huishoudbeurs, de bibliotheek, en de 50-plus-beurs (!), maar vooral naar het openbaar vervoer – een waar walhalla voor het virus.

Want het ging afgelopen week al mis op het spoor. Op het traject Weesp-Amsterdam, en afgelopen weekend op weg naar Zandvoort. Toen zaten er alweer veel te veel mensen in de trein. Denk je eens in hoe dat straks zal zijn in de spits (in de Randstad), als er weer veel mensen naar kantoor gaan.

En dan de trein zélf! Al die plekken waar het virus zo dol op is. De tafeltjes waar forensen hun bakken muesli op zetten voor ze die naar binnen schoffelen, de glazen platen tussen de coupés en de deurknoppen (!) waar iedereen met z’n handjes aanzit – dat wordt een bloedbad straks, en corona is er koning.

Gelukkig worden mondkapjes verplicht in het ov, vanaf 1 juni. Maar lezers denken niet dat dat genoeg is, zo bleek toen ik ernaar informeerde op Twitter.

Ik ga de komende tijd dus mooi niet met de trein, schreef een aantal. Zij blijven liever thuiswerken – zeker als straks alle scholen weer opengaan. Anderen gingen liever fietsen, „hup voor Volk en Vaderland”. En dan maakte het niet eens uit hoe ver: 50 kilometer, 80 kilometer – hoe ver dacht je dat de VOC vroeger moest reizen voor het werk? Alles beter dan het virus oplopen. Bovendien, hoe harder je fietst, hoe meer je stinkt en hoe makkelijker het is om op de werkvloer de collega’s van je lijf te houden.

Toch was er ook wel een aantal dat de trein in durfde. Mits elke reiziger werd omwikkeld met verband of plastic, zo vond een lezer. Misschien kunnen we daar al die ‘verbinders’ op LinkedIn voor vragen die toch even niks te doen hebben.

Andere lezers zagen meer in afschrikking. Bijvoorbeeld door je als reiziger als magere Hein te verkleden, met een grote zeis – dan blijven je medereizigers wel uit je buurt. Of als Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs, je weet wel met die mondkap – google anders even, dan heb je een idee.

De NS zou ook kunnen denken aan treinen die beginnen te piepen als er te veel mensen instappen, zoals in een lift, vonden anderen. Aan treinen waarvan de deuren automatisch dichtgaan als het maximum aantal reizigers bereikt is, of aan luxe treinen met coupés zoals vroeger in de Orient-Express, met één persoon per coupé, en een open bar.

Je zou ook rollercoasters van de pretparken kunnen huren, opperde een collega, en die op het spoor laten rijden. Die worden momenteel toch niet gebruikt. „En dan spatschermpjes tussen de stoelen en bij Hoofddorp en Waddinxveen een looping.”

Maar zorg in ieder geval voor een stoelenreserveersysteem, schreven lezers, zoals je die nu al hebt in internationale treinen. Dan weet je zeker dat je ver genoeg uit elkaar zit. Je zou dan zelfs een hoger tarief kunnen vragen voor de maandagen, de dinsdagen en de donderdagen – zeg 500 euro voor een enkeltje – en mensen op woensdagen en vrijdagen geld tóé kunnen geven.

Het zou ook fijn zijn als NS ’s ochtends om 4 uur al met de dienstregeling zou beginnen, om reizigers wat meer te kunnen spreiden. Of denk aan meer treinen per uur, of aan langere treinen. Ik weet, dát zijn pas wilde ideeën, maar wie weet kan NS daar nu, in deze grimmige tijden, EINDELIJK eens mee beginnen.

Legere treinen zouden ook al veel helpen. Dus alle koffers eruit, alle Fransen, laptops, boodschappentassen, winterjassen, kinderen, dozen en fietsen. Ik dacht ook aan alle stoelen eruit, alle deuren en alle ramen – dat zorgt meteen voor wat ventilatie.

En de vouwfietsen natuurlijk, écht hoor. Als er één moment is om met díé krengen te stoppen, dan is het nu, nu we alle ruimte in de trein hard nodig hebben.

Alhoewel, schreven lezers. Wat als we nu eens iederéén een vouwfiets meegaven in de trein, zoals nu winkelwagentjes worden gebruikt, als een schild om medereizigers op afstand te houden? En dan niks inklappen in de trein, maar gewoon uitgeklapt laten, een beetje zoals de meeste vouwfietsers tóch al deden.

Toen ik die tip las, heb ik als vouwfiets-in-de-spitshater uiteraard even bittere tranen gehuild. Maar vlak daarna dacht ik: als dit de manier is om het coronamannetje te stoppen, dan moet het maar. Soms moet je vuur met vuur bestrijden. En ik moet ook eerlijk zijn.

Sinds die tip heb ik geen nachtmerrie meer gehad.

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 mei 2020