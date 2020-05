De afstand-app werkt voor geen meter

Alarm in de broekzak. Het is een rustige maandagochtend in een verlaten winkelcentrum als mijn telefoon begint te piepen en te trillen. Unknown device: er is een onbekend apparaat gedetecteerd, meldt de 1point5-app. Dit programmaatje werd inderhaast ontwikkeld door het Technology Innovations Labs van de Verenigde Naties, om tijdens de coronacrisis de onderlinge afstand tussen mensen te bewaken.

Het is een hulpmiddel voor social distancing. Als je niet durft te zeggen dat andere mensen te dicht in je aura komen, kun je je telefoon in de lucht houden, waarop de app toont: ‘Please keep your distance’. Mits je weet wie de eigenaar van het onbekende apparaat is, natuurlijk. En mits je de meting vertrouwt.

1point5 (één punt vijf, van anderhalve meter) schat de onderlinge afstand tussen mensen met bluetooth-signalen van telefoons. Dat werkt voor geen meter, merk je als je er een paar dagen mee rondloopt.

Op een verlaten plein begint 1point5 uit het niets te piepen, terwijl de app in een drukke supermarkt juist blijft zwijgen. Die onvoorspelbaarheid gaat gepaard met de pseudo-nauwkeurigheid van te veel cijfers achter de komma. Zo meldt 1point5 dat de iPad die op mijn schoot ligt, 1,431 meter verwijderd is. En als ik 3 meter van mijn iPad vandaan loop, is de geschatte afstand op de kop af 1,485 meter.

Deze app draagt het stempel van de VN maar is zo onbetrouwbaar dat ik mijn hart vasthoud voor apps die gebruikmaken van soortgelijke technologie. Denk aan de veelbesproken traceer-apps, die bijhouden bij welke bluetooth-apparaten je recent in de buurt was en welke mensen elkaar dus besmet kunnen hebben. Het is de basis voor corona-apps zoals ook de Nederlandse overheid ontwikkelt, onder meer met hulp van Apple en Google.

Nauwkeuriger dan een natte vinger zullen de afstandsmetingen via bluetooth niet worden. Voor contactonderzoek achteraf kunnen zulke gegevens wellicht bruikbaar zijn. Maar voor social distancing – anderen op anderhalve meter afstand houden – kunnen we beter bouwen op de psychologie dan op technologie.

Sociale afstand, zo lees ik, wordt verdeeld in categorieën, van ‘intiem’ (0-46 centimeter), tot persoonlijk (46-122 cm) en afstand tot vreemden (122-210 cm). Uit onderzoek in 42 landen blijkt dat Argentijnen dicht bij elkaar staan en dat Roemenen wat meer afstand houden ten opzichte van vreemden. Nederland wordt in dit onderzoek niet genoemd, maar onze naaste buren, de Duitsers, komen als vrij knus uit de bus.

De veiligste categorie sociale afstand is die van ‘publieke afstand’: op ruim twee meter afstand minimaliseren mensen het oogcontact en gaat het stemvolume omhoog.

We kunnen leren van de Amerikanen; die hebben vaak luide, doordringende stemmen. Dat komt de onderlinge verstaanbaarheid ten goede, want binnensmonds gemompel achter een mondkapje is er niet meer bij. De beste manier om afstand af te dwingen: volume op tien en de blik op oneindig. Een beetje asocialer, als het ware. Dat lukt ons vast wel.

