Zuigmonden, die maak je voor IHC

Alsof er bij scheepswerf IHC iemand al weken in spanning met een vinger boven de verzendknop hing. De Sliedrechtse werf was vrijdag 1 mei nog geen paar uur gered door investeerders, klanten en de staat, of er kwamen direct per mail nieuwe aanvragen binnen bij Lasco Staalbouw. Of het bedrijf (35 werknemers) kon gaan werken aan een partij baggerpijpstukken: de buizen waarmee bijvoorbeeld zand van rivierbodems wordt opgezogen.

„Het nieuws was een opluchting”, vertelt directeur Thijs van der Vlies van Lasco telefonisch. Dat het met IHC de laatste jaren niet goed ging, was algemeen bekend – en dat was ook spannend voor zijn eigen bedrijf, dat hij runt met zijn neven en zijn oom.

Als toeleverancier is Lasco voor ongeveer een derde van zijn omzet afhankelijk van IHC. „Ik heb best wat jongens in dienst die zich zorgen maakten, bijvoorbeeld omdat arbeidscontracten binnenkort aflopen.” Niet dat het nieuws die vrijdagmiddag uitbundig gevierd is – daar zijn Sliedrechtse mkb’ers te nuchter voor. „Mijn biertje smaakte misschien net wat lekkerder dan normaal.”

De noodlijdende scheepsbouwer IHC overeind houden, betekent niet alleen dat de drieduizend direct betrokken werknemers worden geholpen, schreef minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) op 1 maart aan de Tweede Kamer. De omliggende werkgelegenheid is ook een van de redenen waarom de staat – samen met investeringsfonds HAL, baggeraar Van Oord, kranenbouwer Huisman en investeerder AVH – meebetaalt aan de unieke reddingsactie van bijna 400 miljoen euro.

Nationaal Baggermuseum

Langs de Beneden-Merwede en de Noord bestaat een uitgebreid netwerk van specialistische mkb-bedrijven die vaak voor een belangrijk deel van hun omzet afhankelijk zijn van de grote scheepsbouwer: fabrikanten van speciale pijpen, metaalbewerkers, producenten van aandrijfsystemen, elektro-installateurs. Volgens Wiebes zou het gaan om „enkele duizenden” banen die medeafhankelijk zijn van IHC.

Het is een netwerk dat door de decennia heen gegroeid is. Relatief simpele productie voor bijvoorbeeld pontons heeft IHC allang verplaatst naar Oost-Europa of Azië, de constructie van complexe baggerschepen bleef – en toeleveranciers ontwikkelden mee, tot er een heus baggercluster ontstond. In Sliedrecht is zelfs een Nationaal Baggermuseum.

„Een vrachtschip is in feite een kale bak met een schroef en een roer”, zegt Adriaan van Keulen, dubbeldirecteur van de metaalbewerkingsbedrijven DHM en Vos Machinebouw. „Maar op baggerschepen zitten kranen, pompen, lieren met verschillende aandrijvingstechnieken. Het is een werkend eiland.”

Het bijna zestig jaar oude Lasco (jaaromzet circa 6,5 miljoen euro) maakte lange tijd ook onderdelen voor pontons, maar richt zich nu bijna geheel op ‘speciale’ toepassingen voor de baggerindustrie: modderwroetende onderdelen met insectachtige namen als zuigmonden, pompwaaiers en sleepkoppen. Of de favoriet van directeur Thijs van der Vlies: de spudpaal, waarmee schepen zichzelf vastzetten in de bodem – uitgerust met een scherpe punt als een kruisraket.

Vaak zijn maar kleine aantallen nodig. Is IHC niet de opdrachtgever, dan is het een baggeraar zelf die vervangingsonderdelen nodig heeft, of die andere grote Nederlandse scheepsbouwer, Damen Shipyards.

In de hal van Lasco staan de walsmachines die de grote staalplaten ombuigen tot ronde onderdelen. Als een opdracht voor IHC klaar was, dan kwam het bedrijf het vroeger vaak zelf met een heftruck halen: Lasco ligt in de schaduw van een van de enorme werven van het bedrijf. Inmiddels moeten de onderdelen vooral naar andere locaties. Directeur Van der Vlies: „Maar hun baggerschepen liggen nog geregeld voor onze kade.”

Dat nu duidelijk is dat IHC door kan, redt bij Lasco meerdere arbeidsplaatsen, schat Van der Vlies – aan precieze getallen waagt hij zich niet. Hij hoopt vooral dat de redding van het bedrijf betekent dat hij misschien ook weer nieuwe mensen kan aannemen. „Soms heb je een goeie kracht van een uitzendbureau die je eigenlijk wil houden.”

Glimmende onderdelen

„Heel veel kennis ligt bij de toeleveranciers”, zegt directeur Van Keulen van DHM en Vos. Beide bedrijven hebben ongeveer dertig medewerkers en leveren veel machineonderdelen aan IHC: gefreesde metaalonderdelen, gelaste platen, en nog veel meer halffabricaten. Het zijn de – nu nog glimmende – onderdelen waar bijvoorbeeld kranen van gebouwd worden, die daarna havens uitdiepen van Nederland tot Dubai.

Als directeur van DHM, dat gevestigd is in Dordrecht, heeft Van Keulen het afgelopen decennium regelmatig met IHC om de tafel gezeten voor opdrachten. Dat de scheepsbouwer een belangrijke klant is blijkt wel uit het feit dat DHM enkele jaren geleden voor een offshoreopdracht al zijn lassers en lasprocessen volgens specifieke standaarden liet certificeren – dat was voor die klus een vereiste.

Toch is Vos, dat Van Keulen ongeveer een jaar geleden van de familie Vos overnam, volgens de directeur afhankelijker van IHC. Om de precieze impact van een faillissement van IHC te schetsen, weegt hij zijn woorden voorzichtig: „Vos was niet omgevallen. Maar we hadden wel moeten reorganiseren.”

Op zijn LinkedIn-pagina postte Van Keulen een bericht over zijn opluchting over de redding van IHC. Een kennis vroeg zich in een reactie af of het nu slim was, publiek geld stoppen in een „verliesgevend” bedrijf. Maar zo simpel is het niet, vindt Van Keulen. „Als IHC failliet was gegaan, hadden we als regio naast de coronacrisis een nóg grotere uitdaging gehad. Dat hebben ze in Den Haag goed begrepen.”