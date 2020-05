Zeker 230 arrestaties bij demonstraties Hongkong

In Hongkong zijn zondagavond zeker 230 mensen opgepakt bij demonstraties tegen het regeringsbeleid en de toenemende invloed van China. De politie greep vroegtijdig in met onder meer pepperspray om te voorkomen dat er een massaal protest ontstond. De jongste arrestant was twaalf jaar oud, melden de internationale persbureaus maandag.

De politie arresteerde niet alleen, maar deelde ook negentien boetes uit voor het schenden van de coronaregels. In Hongkong is het momenteel verboden om met meer dan acht mensen bijeen te komen in de openbare ruimte. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De demonstranten kwamen desondanks bijeen bij een winkelcentrum om te zingen en volledige democratie te eisen voor de speciale administratieve regio van China, die op districtsniveau wel een eigen bestuur mag kiezen, maar waar onder anderen de hoogste leider Carrie Lam nog altijd door China wordt aangewezen.

Tot de uitbraak van het coronavirus ging er een golf van protest door Hongkong. Deze demonstraties begonnen in juni 2019 toen een nieuwe uitleveringswet werd aangekondigd waarmee het uitleveren van verdachten aan China gemakkelijker werd. Hoewel die wet er nooit kwam, groeide het protest uit tot breed gesteunde pro-democratieprotesten die geregeld gewelddadig verliepen en waarbij tot nu toe honderden mensen werden opgepakt.

