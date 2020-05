Twan Huys, de wederopstanding

Twan Huys leeft weer! De man die faalde als RTL-talkshowhost draait al sinds januari wisseldiensten als presentator van Buitenhof; in de uitzending van zondag werd duidelijk dat de wederopstanding geheel voltooid is. Huys was volkomen op zijn gemak, lette op, interrumpeerde, provoceerde en liet soms zijn wenkbrauwen het werk doen.

De redactie had dan ook een mooie vis voor hem binnengehengeld: Denk-voorzitter Selçuk Öztürk, die al spartelend duidelijk wilde maken hoe hij leiding probeert te geven aan die door ruzies verteerde partij. Bij zijn karakterisering van de situatie introduceerde Huys de term ‘kolerezooi’ in het traditioneel voorname Buitenhof-discours – je zou denken dat hij de term heeft opgepikt tijdens zijn vorige dienstverband. Later kwam daar ‘soap’ nog bij.

Öztürk probeerde zich uit het doolhof van de Denkmalaise te praten, maar bij elke vluchtweg trof hij Huys weer aan die hem op een inconsequentie wees. Grotesk hoogtepunt was het moment waarop Öztürk zei dat hij snel met fractiegenoten Tunahan Kuzu en Farid Azarkan om de tafel wilde, een paar dagen nadat hij fractievoorzitter Azarkan uit de partij had gekieperd. Daar had zelfs de sterk voorbereide Huys niet op gerekend. „Een weekje geen lid, is dat het idee?”

Öztürks bewering dat zijn partij de Europese politiek had veranderd, leverde een fraaie vertrekking van het verbijsterde Huys-gezicht op. Toen de partijvoorzitter aan het eind van het gesprek in Roermonds dialect zei dat alles in orde zou komen, antwoordde Huys in gevat Limburgs: ik help het u hopen. Overigens is het opmerkelijk dat na Azarkan bij Eva Jinek (twee jaar geleden en vorige maand opnieuw) het opnieuw een Denk-man is die het scherpste uit Nederlandse televisieinterviewers weet te halen.

Het was toch al een sterke Buitenhof. Thom de Graaf, vicevoorzitter van de Raad van State, sprak er een zin uit die welbeschouwd nogal zorgelijk was. Hij constateerde bij de leden van de Tweede Kamer een tekort aan „begrip en kennis van de betekenis van de Grondwet en de verhoudingen tussen de instellingen”. Pardon? Als er 150 mensen in Nederland zijn van wie je hoopt dat ze de Grondwet en zijn implicaties kennen, dat zijn het toch die Kamerleden. „U roept op tot fatsoen”, vatte Huys (iets te slordig) samen.

Inktzwart was het scenario dat de Britse columnist Marin Wolf schetste voor de wereld na de coronacrisis. Dat ging van langdurige economische malaise en de groei van rechts-populisme rechtstreeks naar het einde van internationale samenwerking en integratie.

Je zou er zo weer van onder je zondagochtenddekens kruipen, maar gelukkig had Buitenhof ook Sandra Philipsen, hoofdeconoom van ABN Amro. Niet alleen omdat zij in een betoog over omscholing en de moeite die mensen hebben met het inschatten van hun eigen capaciteiten speels verwees naar de loopbaan van Huys, maar ook omdat zij nog wel enig licht zag gloren. Dat ging dan vooral om de grote kapitaalinjecties die de overheid nu doet. Zij zag hier mogelijkheden om de economie bij te sturen, bijvoorbeeld door te investeren in de energietransitie.

Die gedachte stond ’s avonds centraal in Tegenlicht. Daarin constateerde Marjan Minnesma (Urgenda) dat corona ons heeft laten zien dat het mogelijk is om rigoureus in te grijpen, als het op te lossen probleem dichtbij en tastbaar genoeg is. Net als econoom Tom Rivett-Carnac waarschuwde zij voor het gedachteloos herstellen van de fossiele economie. We moeten met al dat overheidsgeld niet „onze onduurzame wereld terugkopen”. Ik help het hopen.