Vanaf september overvol: dit is de sportkalender van 2020

Formule 1

Het Formule 1-seizoen had op 15 maart moeten starten met de Grand Prix van Australië. Dit jaar zou er een recordaantal van 22 Grand Prix worden verreden, maar daarvan zijn er inmiddels vijf niet doorgegaan, waaronder de Grand Prix van Zandvoort. Ook de Grand Prix van Frankrijk, die op juni zou plaatsvinden, vindt niet meer plaats.

Op 27 april liet Formule-1 baas Chase Carey in een persbericht weten dat hij „ervan overtuigd is dat het seizoen op 5 juli kan starten in Oostenrijk”. De eerste races vinden dan zonder publiek plaats.

Voor het eerst in 35 jaar zou er weer een Grand Prix in Zandvoort verreden worden. Circuitdirecteur Robert van Overdijk liet aan de NOS weten dat hij geen Nederlandse Grand Prix meer verwacht in 2020. „De kans dat we hier dit jaar in een officiële setting Formule 1-auto’s zien rijden, wordt kleiner en kleiner. Ik verwacht dat het totale contract voor drie Grands Prix een jaar opschuift.”

Grand Prix Zandvoort

Originele datum: 3 mei

Nieuwe datum: Onbekend

Marathons

Vooralsnog gaan de Big Six Marathons, de zes meest prestigieuze marathons ter wereld, allemaal door. De marathon van Tokyo werd in maart al gelopen, de marathons van Boston, Londen en Parijs zijn verplaatst en die van Chicago en New York gaan vooralsnog door op de originele data.

Hoe en of de marathons nog doorgaan is onduidelijk. Zo liet de directeur van de London Marathon, Hugh Brasher, weten dat het mogelijk alleen een wedstrijd wordt voor elitelopers, net als de marathon van Tokyo eerder dit jaar. Ook sluit hij niet uit dat de marathon helemaal niet doorgaat. „We moeten naar het totaalplaatje kijken, met 750.000 toeschouwers, de medische kant, de liefdadigheidsinstellingen. Er zijn wel tien scenario’s denkbaar en die veranderen voortdurend.”

Marathon Rotterdam

Originele datum: 5 apr

Nieuwe datum: 25 okt

Marathon Parijs

Originele datum: 5 apr

Nieuwe datum: 18 okt

Marathon Boston

Originele datum: 20 apr

Nieuwe datum: 14 sep

Marathon Londen

Originele datum: 26 apr

Nieuwe datum: 4 okt

Marathon Chicago

Originele datum: 11 okt

Marathon Amsterdam

Originele datum: 18 okt

Marathon New York

Originele datum: 1 nov

Olympische Spelen en Paralympische Spelen (Tokyo, Japan)

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had lange tijd de hoop dat het grootste sportevenement op aarde deze zomer door kon gaan. Uiteindelijk hakte de organisatie de knoop door en verplaatste zij het evenement met een jaar naar de zomer van 2021. Hetzelfde geldt voor de Paralympische Spelen.

Olympische Spelen

Originele data: 24 juli 2020 – 9 augustus 2020

Nieuwe data: 23 juli 2021 – 8 augustus 2021

Paralympische Spelen

Originele data: 25 aug 2020 – 6 sep 2020

Nieuwe data: 24 aug 2021 – 5 sep 2021

Tennis

De US Tennis Association (USTA) neemt in juni een beslissing over het verplaatsen of laten doorgaan van de US Open. Mike Dowse, baas van de USTA, zegt dat het „hoogst onwaarschijnlijk” is dat het evenement zonder publiek zal plaatsvinden.

Ook Roland Garros gaat niet door als er geen toeschouwers aanwezig mogen zijn. De Franse Minister van Sport Roxana Maracineanu twijfelt daarom of Roland Garros in september door kan gaan. De Franse regering heeft bepaald dat alle evenementen met meer dan 5.000 mensen tot september zijn afgelast, maar deze termijn wordt mogelijk verlengd.

Roland Garros

Originele data: 24 mei – 7 juni

Nieuwe data: 20 sep – 4 okt

Wimbledon

Originele data: 29 juni - 12 juli

Afgelast

US Open

Originele data: 24 aug – 13 sep

Voetbal (12 steden in Europa)

Halverwege maart besloot de Europese voetbalbond UEFA om het EK Voetbal met een jaar te verplaatsen naar de zomer van 2021. Het concept blijft ongewijzigd: voor het eerst wordt het Europese toernooi niet in één of twee, maar in twaalf landen gespeeld. Nederland speelt zijn drie poulewedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, tegen Oekraïne, Oostenrijk en een nog onbekende derde tegenstander.

EK Voetbal (mannen)

Originele data: 12 juni 2020 – 12 juli 2020

Nieuwe data: 11 juni 2021 – 11 juli 2021

Wielrennen

Doordat de grote wielerrondes en voorjaarsklassiekers voorlopig zijn verzet, is de wielerkalender in september en oktober overvol. Dit betekent onder meer dat de Vuelta overlapt met de laatste zes dagen van de Giro d’Italia. De Ronde van Spanje is daarnaast ingekort van 21 naar 18 dagen.

De eerste etappes van de Vuelta, die door Utrecht, Breda en Den Bosch zouden gaan, zijn geschrapt. Javier Gullién, directeur van de Vuelta, laat weten „niets liever te willen dan een start in Nederland”, en hoopt dat deze er in 2022 alsnog gaat komen.

Voor de meeste van de ‘vijf monumenten’, de meest prestigieuze klassiekers in het wielrennen, is een nieuwe datum gevonden. Het is alleen nog onbekend wanneer Luik-Bastenaken-Luik en Milaan-San Remo verreden worden.

Milaan-San Remo

Originele datum: 21 mrt

Nieuwe datum: Onbekend

Ronde van Vlaanderen

Originele datum: 5 apr

Nieuwe datum: 18 okt

Parijs Roubaix

Originele datum: 12 apr

Nieuwe datum: 1 nov

Amstel Gold Race

Originele datum 19 april

Nieuwe datum: 10 okt

Luik-Bastenaken-Luik

Originele datum: 26 apr

Nieuwe datum: Onbekend

Giro d’Italia

Originele data: 9 mei – 31 mei

Nieuwe data: 3 okt – 25 okt

Tour de France

Originele data: 27 juni – 19 juli

Nieuwe data: 29 aug – 20 sep

Vuelta (Ronde van Spanje)

Originele data: 14 aug – 6 sep

Nieuwe data: 20 okt – 8 nov

WK Wielrennen

Originele data: 20 sep – 27 sep

Ronde van Lombardije

Originele datum: 10 okt

Zwemmen

Het EK Zwemmen in de Hongaarse hoofdstad werd al snel verplaatst van 11- 24 mei naar augustus van dit jaar. Die inschatting bleek niet realistisch, waardoor het toernooi uiteindelijk met een jaar is verplaatst naar mei 2021.

EK Zwemmen Budapest

Originele data: 11 – 24 mei

Nieuwe data: 10 – 21 mei 2021