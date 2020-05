in

‘Ik ben letterlijk in de horeca geboren. Mijn moeder stond achter de bar toen de weeën begonnen, vijf dagen te vroeg. Ze beviel in de kroeg. Ook de rest van mijn jeugd speelde zich af in de horeca, waar ik mijn ouders hielp. Het was al snel duidelijk dat ik de keuken in wilde.

„Dat lukte: op mijn zeventiende was ik chef-kok. Zes jaar later had ik verschillende prestigieuze functies als kok gehad en verdiende ik duizenden euro’s per maand. Ik werkte zo’n 120 uur per week. Dat hield ik helaas alleen vol door bepaalde middelen in mijn neus te stoppen. Die middelen spoelde ik dan weer weg met een drankje, en als ik dat allebei had gedaan, ging ik nog weleens gokken.

„Die verslavingen hebben me mijn baan, geld en woning gekost. Ik ben op straat terechtgekomen. Vijftien jaar lang heb ik gezworven. Ik leefde van tweeënhalve euro per dag, die ik verdiende als straatmuzikant – bedelen wilde ik niet.

„Zeven jaar geleden leerde ik mijn vrouw kennen in een buurthuis. Zij heeft me overgehaald een uitkering aan te vragen. Via de gemeente ben ik bij een sociale coöperatie terechtgekomen, waar ik geholpen werd een eigen onderneming te starten, met behoud van mijn uitkering.

„Ik begon bij mensen thuis te koken. Al snel breidde ik uit naar kleine buffetjes, borreltjes, bedrijfscatering en wijnproeverijen. Het sociale traject duurde drie jaar, maar na anderhalf jaar verdiende ik met UwThuisChef meer dan de uitkering. Ik ben toen gefaseerd het traject uitgestapt.

„Afgelopen december verdiende ik gemiddeld 3.600 euro bruto per maand. Maar toen kwam corona en stroomden de afmeldingen binnen. Na 6 maart was mijn agenda volledig leeg. Ik heb daarom iets nieuws moeten verzinnen. Nu kook en bezorg ik maaltijden die mensen via Facebook bij me kunnen bestellen.”

‘Op die manier verkoop ik nu ongeveer negen maaltijden per dag. Daarmee houd ik net genoeg over voor mijn vaste lasten en een beetje zakgeld. Als ik heel zuinig leef en op een houtje bijt, red ik het net.

„In mijn tijd op straat heb ik geleerd toekomstgericht te denken. Als je vandaag één euro hebt gekregen, moet je alleen dat gedeelte gebruiken dat je vandaag echt nodig hebt. Want morgen komt er misschien niemand voorbij die je een euro geeft. Die manier van denken gebruik ik ook in deze tijd. Ik heb eigenlijk een nieuwe spijkerbroek nodig, maar vanwege mijn financiële situatie wacht ik tot september.

„Voor mij zit verdienen niet alleen in het feit dat er geld op mijn rekening staat, maar ook in wat ik met mijn werk doe. Ik heb nu bijvoorbeeld een sponsoractie opgezet waarbij mensen tegen inkoopprijs een maaltijd kunnen kopen voor mensen die krap zitten en het door de lockdown nog moeilijker hebben. Momenteel bezorg ik tien van zulke maaltijden per dag. Dat levert mij meer op dan een ton bonus.”

Netto-inkomen: 1.400 euro (gemiddeld in coronatijd) Vaste lasten: Woonlasten (huur, g/w/l: 675 euro), zorgverzekering (140 euro), arbeidsongeschiktheidsverzekering (155 euro), levens- en inboedelverzekering (200 euro) boodschappen en overige uitgaven (230 euro) Sparen: Momenteel niet Laatste grote aankoop: Vijf chafing dishes (warmhoudschalen) en vier thermobakken (700 euro)

