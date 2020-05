Topsport ten tijde van de corona-uitbraak

Over de hele wereld worden topsporters vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus gedwongen om andere trainingsmethoden en -locaties te gebruiken. De een traint thuis in de garage, de ander op het balkon of in het trappenhuis. Iedereen die fit wil blijven, vindt een plek, ergens in de woonomgeving. Op steeds meer plaatsen worden - mondjesmaat - collectieve trainingen hervat. Een serie foto's van sporters ten tijde van de corona-uitbraak.