Opnieuw brand in bejaardentehuis Moskou, zeker negen doden

Bij een brand in een bejaardentehuis in een voorstad van Moskou zijn zondag zeker negen doden gevallen. Nog eens negen mensen raakten gewond, zeggen lokale autoriteiten tegen Russische media. Het gaat om een tweede brand in de regio in iets meer dan een maand.

In totaal zouden 37 mensen in het gebouw in het stadje Krasnogorsk hebben gezeten. Het zou slechts een kleine brand zijn geweest, deze werd binnen een uur gedoofd. Niet alle ouderen waren echter mobiel genoeg om te vluchten. Medewerkers van het tehuis lukte het niet om alle bewoners op tijd naar buiten te dragen. De slachtoffers zouden gestikt zijn door de rook.

Het Russische persbureau TASS schrijft op basis van documenten dat het gebouw, dat in particulier bezit is, niet de nodige vergunningen heeft. Dat zou mogelijk erop wijzen dat de opvang voor ouderen niet volgens de regels ging. De eigenaar houdt vol dat hij zich aan alle voorschriften heeft gehouden.

Onderzoek naar het andere incident in een bejaardentehuis in Moskou in april loopt nog. Daarbij kwamen zes mensen om het leven.