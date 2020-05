Ook voor die videocall kun je er bést een beetje goed uitzien (en wel zo)

Belichting is alles Tijdens een beeldbijeenkomst is het zaak om de lichtbron recht van voren te hebben. Licht van bovenaf werpt onflatteuze schaduwen onder de ogen en neus, licht van opzij zet een kant van het hoofd in het donker, met belichting van achteren ben je helemaal niet meer te zien. Het mooist is diffuus natuurlijk licht, dat door het raam direct op het gezicht valt. Als de zon erg fel schijnt, kan die worden getemperd met bijvoorbeeld een vitrage. Is het buiten juist grauw, licht de boel dan wat op met een bureaulampje achter de laptop. Ook ’s avonds, als er met kunstlicht moet worden gewerkt, dient dat altijd van voren te komen. Tenzij je een scène uit een klassieke vampierfilm nastreeft: zet dan de lichtbron recht onder je gezicht.

Een weloverwogen decor Een berg kinderspeelgoed, de stofzuiger of die halflege fles rode wijn – die willen we niet als decor. „Mensen denken dat het in een videomeeting om henzelf en hun boodschap gaat, maar de achtergrond telt ook mee”, zegt Lida van Doorn, gespecialiseerd in het visuele aspect van charisma en trainer in online profileren. In de virtuele achtergrondjes die veel platforms bieden, gelooft ze niet. „Die laten niets van je eigenheid zien, terwijl dat nu juist zo belangrijk is. Met een schilderij dat je mooi vindt, wat favoriete boeken, een foto of plant achter je, maak je een persoonlijker indruk.”

De goede hoek Het beste is de laptop recht voor het gezicht te zetten, met de webcam precies op ooghoogte. Een lager camerastandpunt dwingt je naar beneden te kijken en dat biedt doorgaans geen voordelige aanblik. Zo worden er nekplooien, onderkinnen en neusharen zichtbaar waarvan je het bestaan niet had vermoed. De juiste hoogte maakt het ook makkelijker om oogcontact’ te maken. Van Doorn: „We zijn geneigd om al pratend de blik op onze digitale gesprekspartner te richten, maar alleen als we rechtstreeks in de camera praten, heeft de ander – hoe tegenstrijdig ook – het gevoel dat we hem aankijken.”

Genoeg hoofdruimte Een ongemakkelijk beeld: het hoofd dat te dicht tegen de bovenkant van het kader aan zit of het hoofd waarvan de kruin niet eens meer te zien is. Maar nog minder aan te raden is een hoofd met te véél ruimte erboven. Het maakt de indruk alsof de spreker zich letterlijk kleinmaakt en langzaam uit beeld zinkt.

In de verf Op camera komen we al snel wat vaal over, helemaal nu we vooral binnen zitten. „Iets meer make-up dan gewoonlijk is voor een videocall dus niet zo gek”, zegt Van Doorn. „De ogen, lippen of wangen wat extra aangezet, dat kun je wel hebben op beeld.” Een getinte dagcrème kan – ook voor mannen – wonderen doen.

Coupe webcam De kappers zijn pas net weer open, veel mensen zijn nog veroordeeld tot een coronakapsel. Het is dan de uitdaging om niet geheel verwilderd en vergrijsd in een online meeting te verschijnen. Het goede nieuws: de andere vergaderaars zien alleen onze voorkant. Haar dat langs het gezicht valt, kan even bevochtigd en glad geföhnd worden, vettigheid is voor het oog weg te werken met droogshampoo en wie inmiddels een fikse uitgroei heeft, moet vooral niet vooroverbuigen.

Lees ook: Een ode aan de coronacoupe.

Wat moeten we aan? Videobellen kan in een pyjama-, jogging- of helemaal geen broek, als de bovenkant maar op orde is. Het is dan wel zaak dat je tijdens de meeting niet onverhoopt hoeft op te staan. En wat je van boven draagt, luistert nauw, zegt Van Doorn. „In een videocall gaat alle aandacht naar dat wat het authentiekst aan je is: je hoofd. Als je kleding daarmee in overeenstemming is, kom je aantrekkelijker en geloofwaardiger over. Zo past een ronde hals beter bij een rond gezicht en een V-hals beter bij een hoekige kaaklijn. Heb je bijvoorbeeld een forse neus, dan kan een onregelmatig dessin het beeld weer in balans brengen.” Pas wel op met drukke prints, die sturen de blik naar beneden. Kies voor een egale kleur die niet wegvalt tegen de achtergrond en leidt de aandacht niet af met opvallende sieraden, een lubberende kraag of te veel bloot.