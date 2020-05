Mijn dochter van 14 jaar zou vorige maand na twee jaar van haar beugel verlost worden. Vanwege de coronamaatregelen is dit enkele weken uitgesteld, maar volgende week is het dan eindelijk zo ver. Na de eerste blijdschap, daalt de keiharde realiteit bij haar in. „Papa, wat schiet ik er eigenlijk mee op dat mijn beugel eruit gaat als ik de komende tijd een mondkapje moet dragen?”

