Nog zes coronabesmettingen in het asielzoekerscentrum in Sneek

In het asielzoekerscentrum in Sneek zijn 28 coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt de GGD maandag tijdens een persconferentie in Leeuwarden. Vrijdag werd al bekend dat 22 bewoners van het azc besmet waren met corona, waarna de GGD in het weekend bijna alle bewoners en medewerkers heeft getest.

De besmette mensen worden met hun familie en huisgenoten overgeplaatst naar een andere locatie, zei locatiemanager van het azc in Sneek Benny Schonewille. Waar dat is, is nog niet bekendgemaakt. Op het azc in Sneek zijn de quarantainemogelijkheden beperkt. De positief geteste mensen hebben hooguit milde klachten. Onder de medewerkers is één besmetting vastgesteld. Vrijdag waren er ongeveer honderd mensen getest, terwijl het azc normaal 550 bewoners telt.

„Ik ben opgelucht dat het meevalt”, zei burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân tijdens de persconferentie. De vrees was dat een veel groter deel van de azc-bewoners besmet zou zijn en dat dat impact zou hebben op de omgeving. „Tegen mensen die ongerust zijn, zou ik willen zeggen: het is in control, iedereen kan veilig winkelen in onze regio”, aldus de burgemeester.

Maar niet alle bewoners zijn getest, omdat sommigen niet meer in het azc verblijven. Het gaat om 98 niet-geteste mensen. Zij zijn niet besmet geraakt in het azc omdat ze al eerder waren vertrokken naar familie elders in het land.

Azc-terrein in quarantaine

Nadat vrijdag de eerste coronabesmettingen bekend werden gemaakt, ging het hele azc-terrein in quarantaine. Aanwezige bewoners moesten in hun eigen kamer blijven. Dat was lastig omdat keukens, wasruimtes en andere voorzieningen veelal worden gedeeld. Maandagavond gaat het azc weer open.

De GGD paste op het azc een nieuwe testbeleid toe: ook mensen zonder klachten zijn getest. Alle mensen zonder klachten die getest zijn, zijn niet positief bevonden op het coronavirus, zei Margreet de Graaf, directeur van GGD Fryslân. „Het testbeleid om iedereen met klachten te testen blijft daardoor stevig overeind staan”, aldus De Graaf. Ook de verspreiding van het virus onder azc-bewoners valt volgens De Graaf mee.

Onvoldoende bescherming

Onder locatiemanagers van azc’s heerst al langer angst voor verspreiding van het coronavirus. In ruim de helft van de asielzoekerscentra zijn onvoldoende beschermingsmiddelen aanwezig die het personeel moeten beschermen, bleek eerder uit de samenvatting van een onderzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), ingezien door NRC. Ook heeft een kwart van de asielzoekerscentra geen geschikte plek of te weinig ruimte om besmette asielzoekers te isoleren.

Momenteel verblijven ruim 27.000 asielzoekers in de opvangcentra van het COA. De afgelopen weken zijn een dertigtal asielzoekers in heel Nederland al uit voorzorg in quarantaine geplaatst vanwege mogelijke besmetting.