Twee oprichters Ongehoord Nederland leggen functies neer

Nog twee oprichters vertrekken bij Ongehoord Nederland, de vereniging die een omroep met ‘een ander geluid’ wil beginnen. Oud-VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes stapt op als secretaris omdat er volgens haar geen ruimte is voor „spirituele en andersoortige ervaringen”. Journalist Joost Niemöller legt zijn functie neer als voorzitter van de Raad van Toezicht vanwege onenigheid rond een schadeclaim die de omroepvereniging had ingediend. Dat is te lezen in een verklaring van Ongehoord Nederland op maandag.

Berckmoes heeft op YouTube het programma De Buitenplaats waarin zij naar eigen zeggen „stem geeft aan mensen die buiten het gevoerde publieke debat staan”. Vorige week bracht ze een interview met een zelfbenoemd medium die zei in contact te staan met ‘de energie van Pim Fortuyn’. Berckmoes vroeg daarin onder meer of ze de vermoorde politicus „mag tutoyeren”. De productie kwam op veel kritiek te staan van leden van Ongehoord Nederland. Of die uitzending directe aanleiding is voor het vertrek van Berckmoes, is niet bekendgemaakt. Het bestuur van Ongehoord Nederland „respecteert” haar beslissing en zegt „in goede harmonie” afscheid te nemen.

Niemöller is het er niet mee eens dat het bestuur een schadeclaim heeft ingediend tegen journalist Harry Hol, die een satirische video over Ongehoord Nederland had geproduceerd. Hol deelde vorige week op Twitter een e-mail waarin Berckmoes (inmiddels dus opgestapt als penningmeester) hem betichtte van smaad en laster, met de oproep om de video te verwijderen van YouTube.

Derde vertrek

Met de schadeclaim „kan ik niet leven”, stelt Niemöller. „Voor mij, als mede-oprichter en voorzitter van de Raad van Toezicht, hoort Ongehoord Nederland een omroep te worden waarin vele geluiden aan bod kunnen komen. Dat veronderstelt ook een open houding voor tegengeluiden.” Wel blijft de journalist - die onder meer zich kritisch uit op wat hij omschrijft als de ‘omvolking’ van Europa - programma’s maken voor Ongehoord Nederland. Overigens komt met het vertrek van Berckmoes de claim bij Hol ook te vervallen, zegt het bestuur nu.

Sinds het initiatief aanving in 2019 zijn nu drie belangrijke figuren weg bij Ongehoord Nederland. Scenarist en mede-oprichter Haye van der Heyden vertrok in december al bij Ongehoord Nederland. Aanleiding toen was de nasleep van een interview waarin hij zei dat mensen die pedoseksualiteit of ontkenning van de Holocaust verdedigen, een stem moeten kunnen krijgen.

Ongehoord Nederland, onder meer opgericht door oud-oorlogsverslaggever Arnold Karskens, is een aspirant-omroep die ‘noodzakelijk tegengeluid’ wil vertegenwoordigen in het Nederlandse medialandschap. Daarin wordt de aspirant-omroep gesteund door de PVV en de Forum voor Democratie. Volgens de oprichters zijn er niet genoeg kritische stemmen te horen over de Europese Unie, immigratie en de huidige klimaatplannen.

Sinds ongeveer twee maanden zendt Ongehoord Nederland online programma’s uit. Afgelopen december zei de vereniging genoeg leden te hebben verzameld om als omroep erkend te worden en zendtijd te krijgen.